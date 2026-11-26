Trabajadores de la Coordinadora Estatal de los Trabajadores de Educación de Guerrero se enfrentaron con palos y a empujones contra integrantes de la sección 14 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, en Acapulco.

Desde muy temprano, aproximadamente a las 6 de la mañana se comenzaron a concentrar los trabajadores de la CETEG en la Glorieta de la Diana. La mayoría de los maestros llegaron a bordo de unos 20 autobuses de pasajeros, desde ahí marcharon con rumbo al hotel HS Hotsson, donde se llevará a cabo el 23 Congreso Seccional Extraordinario de la sección 14 del SNTE.

La protesta es porque de esa manera se avala a delegados que no fueron elegidos por asamblea, sino traídos para avalar varios temas que se van a hablar en el Congreso nacional del 7 y 8 de enero en la CDMX, afirmó la dirigente de la CETEG, Elvira Velece Morales.

La dirigente exigió la emisión de la convocatoria para la elección del comité de la Sección 14 del SNTE. Al llegar al hotel donde se lleva a cabo el congreso, los integrantes de la CETEG se encontraron con integrantes del SNTE que no les permitieron el paso, lo que provoca un enfrentamiento.

Finalmente los integrantes de la CETEG lograron llegar al vestíbulo del hotel, donde quemaron playeras del SNTE mientras gritaban “fuera Silvano” en referencia al líder de la Sección 14 del SNTE, Silvano Palacios Salgado.

Al lugar acudió el subsecretario de Desarrollo Político y Social del estado, Francisco Rodríguez Cisneros, quien intentó dialogar con los docentes para terminar con el enfrentamiento.