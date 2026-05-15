CNTE marcha en la Ciudad de México y pospone decisión sobre huelga nacional

Maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) realizaron una marcha para conmemorar el Día del Maestro y exigir el cumplimiento de diversas demandas, entre ellas un aumento salarial, modificaciones al sistema de pensiones y la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007.

La movilización inició en la avenida San Cosme y avanzó por Paseo de la Reforma, avenida Juárez, Eje Central, Belisario Domínguez y República de Brasil, hasta llegar a las oficinas de la Secretaría de Educación Pública (SEP), donde los docentes realizaron una manifestación.

Posteriormente, en el Zócalo capitalino se llevó a cabo un mitin en el que participaron los secretarios de las secciones 9, 18 y 22 de la CNTE.

Durante el acto, los maestros informaron que no instalarán plantones en la Ciudad de México. También anunciaron que este sábado realizarán una asamblea nacional para definir las próximas acciones de protesta. Además, el domingo ofrecerán una conferencia de prensa en la que darán a conocer los acuerdos tomados y la decisión sobre un posible emplazamiento a huelga nacional.