Por mayoría de votos, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió atraer un amparo promovido por los padres de las víctimas de la Guardería ABC, contra la expropiación de los inmuebles relacionados con los hechos ocurridos en Hermosillo, Sonora, el 6 de junio de 2009.

En la sesión de este miércoles se resolvió la Solicitud de la Facultad de Atracción (SEFA) 1275/2026 formulada por integrantes del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, para conocer del amparo en revisión 1242/2025.

En su solicitud, el Colegiado le pide al Máximo Tribunal atraer el amparo de los padres de las víctimas de la Guardería ABC contra la expropiación de siete inmuebles, promovida por el gobierno de Sonora.

Las autoridades señaladas en este caso son el gobernador de la entidad, Francisco Alfonso Durazo Montaño, y el secretario de Gobierno, Adolfo Salazar Razo, como autoridades que publicaron el decreto de expropiación.

Las madres y padres de los menores que fallecieron y resultados lesionados el 5 de junio de 2009, en el incendio de la Guardería ABC, promovieron un amparo contra el decreto de expropiación de siete inmuebles, en Hermosillo, para la construcción de un espacio público que incluye un sitio de memoria a las víctimas.

En su amparo, los quejosos indicaron que esos espacios forman parte del lugar de los hechos, por lo que su demolición puede destruir evidencias relacionadas con las investigaciones sobre el incendio.

Argumentaron que aún existen averiguaciones previas y carpetas de investigación relacionadas con la posible intencionalidad del siniestro, por lo que debe mantenerse el aseguramiento por parte del Ministerio Público.

El Juzgado Primero de Distrito, en Sonora, dejó sin materia el juicio el 4 de julio de 2025, al considerar que los padres y madres de las víctimas, no acreditaron tener derechos reales sobre los inmuebles expropiados.

Los padres impugnaron esta decisión y el gobernador, Durazo Montaño, presentó una revisión adhesiva; por lo que el Tribunal Colegiado consideró que el asunto tiene interés y trascendencia y solicitó la atracción a la SCJN.

En contra de la atracción votaron los ministros, el presidente del Máximo Tribunal, Hugo Aguilar Ortiz e Irvin Espinosa, y las ministras María Estela Ríos y Sara Irene Herrerías Guerra.