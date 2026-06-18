SCJN resuelve que homicidio y lesiones culposas no prescriben en el Caso de la Guardería ABC

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El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que en el caso del incendio de la Guardería ABC todos los involucrados podrán ser investigados, al declarar que los delitos de homicidio y lesiones culposas no pueden prescribir, tras la discusión del amparo en revisión 648/2024.

En la sesión, la ministra Yasmín Esquivel Mossa, señaló que “el derecho a esclarecer la verdad de la tragedia acaecida en la Guardería ABC no pierde su vigencia a pesar del tiempo transcurrido”.

En su intervención la ministra sostuvo que este episodio nos obliga a volver la mirada a uno de los episodios más dolorosos de nuestra historia reciente, porque se trataba de la primera infancia de nuestro país y las víctimas se encontraban bajo el cuidado del Estado Mexicano.

Al votar en favor de que se investigue a los probables responsables de los lamentables hechos en los que perdieron la vida 49 niñas y niños, y se dejó a decenas de menores lesionados en la ciudad de Hermosillo, Sonora, Esquivel Mossa, enfatizó que “nadie debe pretender escudarse en el transcurso de los años para que esos hechos queden sin respuesta”.

Por su parte, emitiendo claros mensajes políticos y no jurídicos, las ministras María Elena Ríos González y Lenia Batres Guadarrama culparon al "modelo neoliberal" de la tragedia ocurrida el 5 de junio de 2009, por privatizar los servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

“Qué importante es reconocer por qué se dio este fenómeno, y lo quiero señalar desde un punto de vista diferente al jurídico, y voy a expresar mis consideraciones jurídicas.

“Fue producto de un modelo neoliberal que privatizó el servicio de las guarderías del Estado, hay que tenerlo muy presente porque pareciera que es inocuo y sí hubo responsabilidad del Estado porque el Estado fue el que privatizó el servicio de las guarderías”, insistió en su intervención la ministra Ríos González.

Para la togada, en el momento que ocurrió el incendio de la Guardería ABC, de Hermosillo, las autoridades correspondientes habían abandonado el servicio al otorgarlo a particulares, de ahí su responsabilidad.

“Recordemos eso para que no se nos olvide y digamos no a un nuevo proyecto que intente privatizar los servicios de salud pública, porque eso fue lo que pasó, las guarderías estaban a cargo del Estado directamente”, agregó la ministra Ríos González y, tras su mensaje político, se pronunció a favor del proyecto, presentando sus argumentos jurídicos.

En su participación, la ministra Batres Guadarrama reclamó que no se haya guardado un minuto de silencio en memoria a las 49 víctimas, por lo que al concluir la discusión del asunto, el ministro presidente, Hugo Aguilar Ortiz, pidió a los presentes en la Sala de Plenos a realizar la ceremonia de duelo.

“Yo creo que deberíamos haber empezado esta discusión guardando un minuto de silencio por los 49 niños y niñas que fallecieron en este incendio ocurrido el 5 de junio de 2009 a las 14:45 horas, en uno de los eventos que más ha cimbrado a la sociedad mexicana”, planteó la autodenominada “ministra del pueblo”.

Destrucción del Estado

La togada también acusó al neoliberalismo de la época, como el responsable de lo ocurrido hace 17 años.

“Un modelo de renuncia del Estado a atender efectivamente la seguridad social, a hacerse cargo del auxilio, en este caso de los padres, para el cuidado de los niños; a la renuncia a hacerse cargo de la educación inicial, de la educación preescolar.

“Destruyó el Estado mexicano y este modelo neoliberal, efectivamente, destruyó esa actividad solidaria del Estado mexicano que antes habían asumido los institutos Mexicano del Seguro Social (IMSS) y de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE)”, agregó la ministra Batres Guadarrama.

Gravedad

Con el proyecto de la ministra Loretta Ortiz Ahlf se resolvió que los delitos de homicidio y lesiones culposas cometidos en contra de menores, son imprescriptibles ante violaciones graves de Derechos Humanos.

El asunto tiene su origen en el amparo promovido por Sergio Antonio Salazar Salazar, exdirector de Prestaciones Económicas y Sociales del IMSS, detenido tras una denuncia presentada por el Instituto en 2020, en la gestión de Andrés Manuel López Obrador.

También se detuvo a la entonces coordinadora nacional de Guarderías, debido a que ambos no habían sido investigados previamente por el caso de la Guardería ABC.

Salazar impugnó su vinculación a proceso, y se le decretó la prisión preventiva justificada, por lo que un Tribunal Colegiado turnó el asunto a la Corte para su resolución.

La ministra Ortiz Ahlf planteó que la prescripción del delito, al que alude el quejoso, es imprescriptible y es una excepción que en este caso no se aplique, ante la condición de vulnerabilidad en la que se encontraban las víctimas.

Con la resolución de la Corte se establece que el Ministerio Público siga con las investigaciones y, al final de las mismas, determine la responsabilidad de los vinculados; no se resolvió la culpabilidad o no de Salazar Salazar.