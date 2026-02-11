Aguascalientes se prepara para la edición 198 de la Feria Nacional de San Marcos

En Ciudad de México se llevó a cabo la presentación oficial de la Feria Nacional de San Marcos (FNSM) en su edición número 198, que se celebrará del 18 de abril al 10 de mayo de 2026, prometiendo más de 2 mil espectáculos y una derrama económica que superará los 10 mil millones de pesos, según el Patronato de la FNSM.

Con Chihuahua como estado invitado y la Comunidad Autónoma de Madrid como invitada especial, la feria se consolida como la más grande e importante de México y una de las tradiciones más emblemáticas y longevas del país.

“Aguascalientes es tradición, identidad y vanguardia, fiesta y comunidad. Desde ahora son bienvenidos para caminar juntos, tomados del brazo de Chihuahua y de Madrid, nuestros invitados de honor; del 18 de abril al 10 de mayo la Feria Nacional de San Marcos, la más relevante de América tiene un lugar reservado para todos ustedes”, invitó la gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez.

El evento, que en 2025 atrajo a más de 8 millones de visitantes, el 30% turistas, destaca un amplio programa de actividades para todos los públicos y edades, conjugando la tradición con la modernidad y la seguridad.

Cómo parte de la tradición se llevará a cabo la coronación de la reina, que honra una tradición de más de 100 años; se realizará el 18 de abril, con Alexa González como la más reciente. Otros eventos incluyen el Recorrido Inaugural liderado por la gobernadora, el Desfile de Primavera y las Mañanitas al Santo Patrono.

Esta feria también tendrá espectáculos de clase mundial. En el Foro de las Estrellas Nissan se anunciaron 23 presentaciones con figuras de talla internacional y nacional. El cartel incluye a artistas como J Balvin, Andrea Bocelli, David Guetta, Goo Goo Dolls, Empire of the Sun, Los Kumbia Kings, Grupo Frontera, Mago de Oz, Luis Ángel “El Flaco”, Bryndis Por Siempre y Sonora Santanera. Además, el Foro del Lago ofrecerá una variedad de expresiones culturales y artistas como GP, Jumbo y Caloncho

La fiesta brava sigue siendo un pilar central de la FNSM con el Serial Taurino en la Plaza de Toros Monumental, que buscará traer a las más grandes figuras del toreo y ganaderías de alto nivel. El Encuentro Mundial de Escuelas Taurinas se llevará a cabo del 28 al 30 de abril.

Asimismo se cuenta con un programa deportivo que abarca 11 eventos de alcance nacional e internacional; la Isla San Marcos diseñada para toda la familia, albergando juegos mecánicos; la Expo Ganadera, la Expo Agrícola, el Pabellón “Hecho en Aguascalientes” y la promoción de tradiciones profundamente arraigadas como la charrería.

La gobernadora Tere Jiménez destacó el orgullo por la tradición, y dijo que será un espacio que contará con más de 90 cámaras de última generación y centros de mando distribuidos en sus más de 93 hectáreas, garantizando la feria más segura del país.

“En esta edición, Chihuahua estará presente en el rodeo, disciplina profundamente norteña y de alta complejidad con nuestra gastronomía y nuestras bebidas”, destacó.

Por su parte, la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, agradeció la invitación de su estado a la FNSM y dijo que el rodeo será uno de los espectáculos que llegará a tierra cálida.

En la presentación de la feria también estuvo José Ángel González Serna, Presidente del Patronato de la FNSM, quien con entusiasmo anunció que habrá más de 2 mil espectáculos en la feria. También Josefina Rodríguez, secretaria de Turismo, quien dio la bienvenida a personas de todas las edades para disfrutar de las tradiciones de Aguascalientes.