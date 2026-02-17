EDC México confirma a la CDMX como sede de grandes festivales

La Ciudad de México vuelve a colocarse en el radar global del entretenimiento con la llegada de EDC México, uno de los festivales de música electrónica más importantes del mundo. El Electric Daisy Carnival México se realizará del 20 al 22 de febrero en el Autódromo Hermanos Rodríguez, un evento que no solo exige producción y talento internacional, sino una ciudad con la infraestructura necesaria para recibir a cientos de miles de visitantes en un solo fin de semana, donde la elección de un hotel en Polanco se integra de forma natural a la planeación del viaje.

La CDMX en la liga de los grandes festivales internacionales

La consolidación de la Ciudad de México como sede de grandes festivales responde, en gran medida, a su capacidad operativa. Recintos como el Estadio GNP Seguros, el Autódromo Hermanos Rodríguez y el Estadio Azteca, entre otros, permiten albergar espectáculos masivos de manera recurrente, con altos estándares técnicos y logísticos.

Esta red de sedes posiciona a la CDMX al nivel de otras capitales globales del entretenimiento. No se trata únicamente de aforo, sino de una ciudad acostumbrada a operar bajo picos de alta demanda, con conectividad aérea, servicios turísticos consolidados y una amplia oferta de hospedaje en Ciudad de México.

Los números detrás de los festivales

La magnitud del turismo de festivales en la capital se refleja en cifras concretas. Durante 2025, EDC México superó los 325 mil asistentes acumulados a lo largo de sus tres jornadas, confirmando su escala internacional y su capacidad de convocatoria.

Ese mismo año, el Vive Latino reunió a más de 160 mil personas durante dos días de actividades, mientras que el Corona Capital 2025 registró más de 230 mil asistentes en tres jornadas.

Turismo de festivales en Ciudad de México

El impacto de estos eventos trasciende los escenarios. De acuerdo con la Secretaría de Turismo, durante fines de semana con festivales de gran formato, la ocupación hotelera en Ciudad de México se incrementa de manera significativa, alcanzando niveles superiores al 80 % e incluso cercanos al 90 % en zonas estratégicas.

Este comportamiento activa restaurantes, transporte privado, experiencias culturales y estancias extendidas, convirtiendo a los festivales en verdaderas temporadas altas no tradicionales.

La ubicación es clave durante grandes eventos

El Hotel Presidente InterContinental México, ubicado en Campos Elíseos, destaca como una base estratégica para quienes visitan la ciudad durante fines de semana de alta demanda. Su ubicación privilegiada en Polanco permite combinar la experiencia del festival con acceso inmediato a una de las zonas gastronómicas más relevantes de la capital, además de museos y avenidas clave para la movilidad urbana.

La consolidación de la CDMX como sede de festivales internacionales confirma que la experiencia no termina en el escenario. Continúa en la ciudad, en su oferta cultural y culinaria, y en la elección de un hotel en Polanco que ofrezca descanso, conectividad y opciones gastronómicas dentro y fuera del hotel, facilitando una estancia cómoda y eficiente para el viajero que busca vivir el evento y la ciudad en equilibrio.