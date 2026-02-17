Auditoría detecta irregularidades por 78.6 mdp en el INE y el Tribunal Electoral

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó irregularidades por aclarar por al menos 78.6 millones de pesos en autoridades electorales federales durante la revisión de la Cuenta Pública 2024, correspondientes al Instituto Nacional Electoral (INE) y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

En el caso del INE, el órgano fiscalizador revisó una muestra de 1,978.9 millones de pesos ejercidos en materiales y servicios generales. Entre los hallazgos se encuentran pagos por 63.2 millones de pesos por impresión, producción y distribución de materiales de simulacro para capacitación electoral sin documentación completa que acreditara la prestación del servicio ni la forma en que el proveedor lo realizó.

Además, el instituto reportó como recibidas en 2024 aportaciones por 793.9 millones de pesos en boletas y materiales didácticos para la elección extraordinaria del Poder Judicial 2024-2025, aunque éstos fueron producidos y entregados hasta 2025.

La auditoría también detectó falta de comprobación sobre la recepción y destino de 1,197,579 materiales didácticos por 1.1 millones de pesos en juntas distritales y capacitadores electorales, así como el uso de vehículos arrendados para fines distintos a los autorizados por 2.3 millones de pesos.

En total, el INE deberá aclarar 66.5 millones de pesos luego de la revisión a la Cuenta Pública 2024 que realizó la Auditoría Superior de la Federación.

ASF hace observaciones al Tribunal Electoral

Por su parte, el Tribunal Electoral presentó observaciones por 12.1 millones de pesos tras la revisión de una muestra de 153.9 millones de pesos ejercidos.

Entre las inconsistencias detectadas se encuentran pagos por 2.4 millones de pesos sin reportes de servicio validados por usuarios, 5.2 millones por servicios de limpieza sin documentación comprobatoria, 0.9 millones por fletes y maniobras sin evidencia y 3.6 millones por impresión, encuadernación, cursos y acceso a plataforma sin acreditar la prestación.

vjcm