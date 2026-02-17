Ale Campos: innovación con propósito sin perder de vista a las personas

La palabra innovación aparece todos los días en juntas, presentaciones y discursos corporativos. Está en los planes estratégicos, en las metas anuales y en los reportes de resultados. Pero solo cobra sentido cuando se traduce en cambios reales dentro de las organizaciones.

Ale Campos lo tiene claro. Desde hace más de 15 años, la CEO y fundadora de The Possible Place ha acompañado a empresas que buscan algo más que seguir tendencias: quieren transformar la manera en la que entienden a sus equipos, a sus clientes y a su propio negocio, desde una visión de innovación con propósito.

Al frente de su firma, Campos ha construido una metodología que parte de una convicción profunda: la innovación es una herramienta para habilitar el cambio en un mundo que se transforma a gran velocidad.

Estamos viviendo una etapa de transformación radical. Cambian los modelos, cambian las necesidades y cambia la forma en la que las personas se relacionan con las marcas”, explica. “El consumidor ha evolucionado, y eso nos obliga a entender mejor a las audiencias a las que servimos”.

Desde su experiencia, las organizaciones que logran avanzar son aquellas que aprenden a conectar los siguientes elementos fundamentales: la experiencia del cliente, la construcción de comunidades y el uso estratégico de los datos.

Para Campos, este enfoque permite a las empresas adaptarse de manera ordenada, sin perder de vista lo que ocurre en su entorno. El mercado habla constantemente, y hoy es posible escucharlo a través de los datos, las interacciones y las experiencias.

La transformación empieza dentro de las organizaciones. “Las personas son quienes impulsan o frenan los procesos de cambio”, afirma. “Por eso primero trabajamos con ellas, con su manera de pensar, de cuestionar, de experimentar. Después vienen las metodologías y los procesos”.

En muchas empresas, reconoce, todavía existen barreras que dificultan la innovación: miedo a equivocarse, poca apertura al diálogo o escaso espacio para proponer.

Cuando las personas no tienen un entorno donde puedan explorar, compartir ideas y aprender, es muy difícil que surjan soluciones nuevas”, advierte.

Por eso, cada proyecto inicia con una pregunta.

Siempre partimos de un desafío real. Un ‘cómo podríamos resolver esto’, ‘cómo podríamos acercarnos mejor al mercado’, ‘cómo podríamos generar más valor’”, explica.

A partir de ahí, su equipo acompaña a las organizaciones en un proceso estructurado que va del análisis al diseño, del desarrollo a la implementación. El objetivo es convertir las ideas en soluciones concretas, alineadas con la estrategia del negocio.

Uno de los pilares de este camino es la creación de comunidades alrededor de las marcas.

Cuando generas espacios donde las personas se encuentran, comparten intereses y se capacitan, se construye valor a largo plazo”, comenta. “Esos vínculos también se reflejan en información que ayuda a tomar mejores decisiones”.

En un entorno donde la inteligencia artificial y la digitalización avanzan rápidamente, Campos insiste en que la tecnología solo tiene sentido cuando está al servicio de un propósito.

Integrar tecnología es importante, pero lo verdaderamente relevante es cómo se conecta con las personas, con la experiencia y con la estrategia de la empresa”, señala.

Innovar, reconoce, siempre implica asumir riesgos. La diferencia está en saber gestionarlos.

La innovación tiene momentos de incertidumbre. Nuestro trabajo es ayudar a navegar ese proceso con claridad, experiencia y visión”, explica.

A lo largo de su trayectoria, ha trabajado con empresas tradicionales, startups y grandes corporativos, demostrando que la innovación con propósito es una posibilidad real para cualquier organización dispuesta a evolucionar.

La innovación nace de las personas”, sostiene. “De su capacidad de observar, proponer y construir en conjunto”.

Hoy, Ale Campos acompaña a organizaciones que buscan crecer sin perder identidad, adaptarse con estrategia y evolucionar sin desconectarse de su gente.

Al final, la innovación no es un destino”, concluye. “Es parte de un proceso continuo de transformación”.

Acerca de The Possible Place

The Possible Place es una firma especializada en innovación estratégica, transformación organizacional y diseño de experiencias. Acompaña a empresas de diversos sectores en el desarrollo de soluciones centradas en las personas, integrando tecnología, datos y creatividad para generar impacto sostenible.

