Expo Manufactura 2026: donde el nearshoring tomó forma

Expo Manufactura 2026 se celebró del 3 al 5 de febrero en Cintermex y volvió a posicionar a Monterrey como uno de los puntos clave para entender el momento que vivía la industria en México. En este contexto, variables como los hoteles en Monterrey formaron parte natural de la planeación de un viaje que respondió a agenda ejecutiva, eficiencia operativa y timing industrial.

Expo Manufactura como nodo de la industria global

En sus ediciones más recientes, Expo Manufactura reunió a más de 500 empresas expositoras provenientes de más de 20 países, con una asistencia estimada cercana a los 15 mil profesionales del sector. El perfil del visitante respondió a una industria activa: directores de planta, responsables de operaciones, ingenieros sénior y ejecutivos que buscaron soluciones aplicables, proveedores estratégicos y escalabilidad productiva.

La edición 2026 se insertó en un momento en el que el nearshoring dejó de ser una tendencia abstracta y se tradujo en decisiones concretas. Por ello, el evento se consolidó como un punto de encuentro donde se alinearon tecnología, inversión y estrategias de producción que impactaron directamente en el norte del país.

Nuevo León como plataforma industrial

El peso de Expo Manufactura no pudo separarse del entorno que la recibió. Monterrey operó como una ciudad diseñada para la industria y los negocios, con infraestructura, conectividad y un ecosistema corporativo que facilitó encuentros de alto nivel. Al mismo tiempo, Nuevo León se consolidó como el territorio donde esas conversaciones se transformaron en parques industriales, ampliaciones de planta y nuevos proyectos productivos.

Turismo MICE y derrama económica en semanas industriales

El impacto del turismo MICE en Monterrey y Nuevo León fue tangible. En 2024, el sector de turismo de reuniones generó una derrama económica de tres mil millones de pesos, lo que representó un crecimiento del 7.14 % respecto al año anterior. Estas cifras reflejaron el peso real que tuvieron congresos, exposiciones y ferias industriales en la economía urbana.

Durante el primer semestre de 2025, la ocupación hotelera promedio en Monterrey se mantuvo cercana al 63 %, con incrementos claros durante semanas marcadas por eventos industriales. Este comportamiento confirmó que la ciudad respondió al calendario productivo y a la concentración de viajes ejecutivos.

Hospedaje estratégico y la agenda ejecutiva

En un entorno donde Expo Manufactura concentró agendas ejecutivas y jornadas intensivas de trabajo, la elección del alojamiento formó parte de la experiencia del viaje. En ese contexto, Presidente InterContinental Monterrey se integró de manera natural al perfil del viajero que evaluó el hospedaje en Monterrey como una variable estratégica ligada a ubicación, confort y continuidad operativa.

Más que un punto de alojamiento, el hotel funcionó como una base estratégica para quienes asistieron a Expo Manufactura: un espacio que equilibró la intensidad del evento con privacidad, vistas a las montañas y una experiencia que respondió al momento industrial que vivió Monterrey.