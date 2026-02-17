FUNDACIÓN ADO apuesta por la justicia social

El Día Mundial de la Justicia Social se conmemora cada 20 de febrero con el propósito de impulsar acciones orientadas a erradicar la pobreza, promover el empleo pleno y garantizar el trabajo decente.

Desde 2009, esta fecha invita a reflexionar sobre la equidad, la inclusión y el acceso justo a oportunidades como pilares de desarrollo sostenible.

“Empoderar la inclusión y cerrar brechas para la justicia social”, es el lema en 2026, el cual pone al centro de la conversación temas como la reducción de la pobreza, la igualdad de género y el acceso a sistemas de protección social.

Frente a este panorama, FUNDACIÓN ADO refrendó su compromiso con el desarrollo social, destacando el papel de las alianzas estratégicas, el liderazgo comunitario y la movilidad como herramientas clave para generar oportunidades a largo plazo.

En México, la desigualdad sigue siendo un desafío que puede observarse en indicadores como el coeficiente de Gini, el cual mide la distribución del ingreso en el país, mientras más cercano a cero es el valor, mayor es la igualdad.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2024, este indicador se ubicó en 0.391, cifra que representa una mejora frente al 0.402 que se registró en 2022.

Espacio Nuuch es una iniciativa que fomenta el trabajo y la identidad colectiva.

Liderazgo como motor de cambio

Ante este escenario, FUNDACIÓN ADO busca el fortalecimiento de mujeres líderes comunitarias, a través de iniciativas como Espacio Nuuch, un modelo de intervención que fomenta el trabajo y la identidad colectiva, así como el aprovechamiento de las capacidades, con el fin de fortalecer el tejido social y generar oportunidades sostenibles .

Estas acciones se realizan de la mano del ecosistema de MOBILITY ADO, manteniendo un compromiso firme con las comunidades donde tiene presencia.

“La justicia social se construye cuando las soluciones nacen desde el territorio y se sostienen en el tiempo. En FUNDACIÓN ADO creemos en acompañar procesos, fortalecer liderazgos y generar alianzas que permitan a las comunidades avanzar con sus propias herramientas”, señaló Andrés Pérez Peña, gerente de FUNDACIÓN ADO.