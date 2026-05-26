Detienen a implicado en la muerte de la maestra jubilada y taxista Irma Hernández

La Fiscalía General del Estado confirmó la detención de Abisaí “N”, señalado como uno de los líderes del Grupo Sombra, principales generadores de violencia en la zona norte de Veracruz y presunto responsable del secuestro agravado de la maestra jubilada y taxista Irma Hernández Cruz, asesinada en Álamo en julio de 2025.

El caso causó revuelo al hacerse pública su imagen videograbada en donde pide a su gremio taxista que cumplan con las exigencias de los delincuentes “para que no les pase lo que a mí”.

También fue polémico porque la gobernadora Rocío Nahle trató de matizarlo al señalar que la muerte de la profesora había obedecido a “un infarto”.

La fiscal general, Lisbeth Aurelia Jiménez, informó que el operativo que permitió la captura de los presuntos homicidas se derivó de la localización de un campamento clandestino en Coatzintla, donde Abisaí y Francisco/Edgardo “N” permanecían privados de la libertad por un grupo rival.

De acuerdo con la fiscal, la línea que condujo al hallazgo del campamento surgió tras un ataque registrado en Naranjos, donde fueron asesinados la madre de Abisaí y su pareja.

La Secretaría de Seguridad Pública reportó que en ese mismo evento se había privado de la libertad a una persona, lo que permitió trazar la ruta que llevó al rescate.

“La fémina resulta ser mamá, progenitora de Abisaí… en este lamentable evento donde se priva de la vida a la mamá de Abisaí y al parecer a la pareja de la mamá de Abisaí”, detalló la funcionaria.

Tras ser encontrados heridos en el campamento del grupo rival, ambos detenidos fueron trasladados al Hospital Civil de Poza Rica, donde se ejecutaron las órdenes de aprehensión pendientes.

A Abisaí le cumplieron el mandamiento judicial por secuestro agravado en agravio de la maestra Irma, mientras que a Francisco/Edgardo “N” le ejecutaron una orden de aprehensión por el homicidio de un cortador de naranja ocurrido el 27 de enero de 2026 en Álamo. Ambos quedaron a disposición del juez de control.

La fiscal subrayó que Abisaí encabezó durante un periodo una célula delictiva vinculada al Grupo Sombra y que su captura representa un avance sustantivo en el caso de la maestra Irma, aunque aún existen órdenes de aprehensión por cumplimentar y van seis detenidos.