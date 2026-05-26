FGJCDMX imputa a Maru Campos por intento de secuestro contra Corral

A un día de que comparezca ante la FGR, Maru Campos, gobernadora de Chihuahua, reveló que recibió un citatorio de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

En un mensaje en sus redes sociales, la mandataria detalló que está citada en calidad de imputada para acudir a la capital este viernes, derivado de una denuncia del hoy senador morenista Javier Corral por intento de secuestro.

“Hace unas horas, durante la madrugada, recibí un citatorio para otra audiencia en la Ciudad de México por una denuncia que presentó Javier Corral en mi contra, por supuesto secuestro. Esto cuando se intentó ejecutar una orden de aprehensión por peculado y desvío de recursos en su contra; y fue cuando intervinieron aquellos altos funcionarios del gobierno de la Ciudad de México para impedirlo”, recordó.

En agosto de 2024, Corral, exgobernador de Chihuahua, estaba cenando en el bar Gin Gin ubicado en la colonia Roma de la capital del país cuando fue rodeado por agentes de la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua, quienes intentaron cumplimentar una orden de aprehensión en su contra. Sin embargo, la intervención de funcionarios de la Fiscalía capitalina, entre ellos Ulises Lara, actual fiscal especial de la FGR, evitó la detención del morenista.

Campos afirmó que en las últimas semanas se ha levantado contra ella todo el aparato del Poder Federal al acusarla de delitos sin una sola prueba por haber desmantelado un narco laboratorio, en referencia al operativo antinarcóticos en la sierra Tarahumara en el que hubo presencia de agentes de la CIA.

"Ya formalizaron la solicitud de juicio político para destituirme. Me citan inconstitucionalmente a comparecer ante el Ministerio Público Federal. Y ahora, intentan reabrir un caso que ya estaba cerrado", acusó.

Legisladores de Morena del Congreso de Chihuahua presentaron hoy en la Secretaría General de la Cámara de Diputados una solicitud de juicio político en contra de la gobernadora María Eugenía Campos.

Al mediodía de este martes, la diputada presidenta de la Mesa Directiva, Kenia López Rabadán, confirmó de la entrega del documento que, en ese momento, se había recibido formalmente.

La solicitud de juicio político contra la mandataria estatal de Acción Nacional por 11 diputados locales de filiación morenista de Chihuahua: Edin Cuauhtémoc Estrada Sotelo; Magdalena Rentería Pérez; Leticia Ortega Maynez; Óscar Daniel Avitia Arellanes; Elizabeth Guzmán Argueta; María Antonieta Pérez Reyes; Brenda Francisca Rios Prieto; Pedro Torres Estrada; Edith Palma Ontiveros; Herminia Gómez Carrasco; y Jael Argüelles Díaz.

"Estamos ante una sola intención, una persecución política pura y dura. Y lo es por una razón muy sencilla. A mí se me persigue por todo y por nada", acusó la gobernadora.