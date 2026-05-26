Inicia entrega de becas Rita Cetina para estudiantes de primaria en Sonora

Con el inicio de la distribución de tarjetas bancarias del programa de becas Rita Cetina Gutiérrez, niñas y niños inscritos en escuelas primarias públicas de Sonora comenzarán a recibir apoyos económicos correspondientes al ciclo escolar 2025-2026.

Durante el arranque de esta etapa, el gobernador Alfonso Durazo Montaño, acompañado por el secretario de Educación y Cultura, Froylán Gámez Gamboa, destacó que la estrategia cuenta con el respaldo del Gobierno de México encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y forma parte de las acciones orientadas a fortalecer el acceso y permanencia escolar.

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De acuerdo con información presentada por el mandatario estatal, el programa beneficiará en Sonora a 194 mil 994 estudiantes de nivel primaria, quienes recibirán un apoyo único de 2 mil 500 pesos durante el ciclo escolar. Para ello se contempla una inversión total de 487 millones 485 mil pesos en la entidad.

Durazo Montaño señaló que el fortalecimiento educativo representa una apuesta por el desarrollo del estado y subrayó la importancia de que el recurso contribuya al crecimiento académico y personal de las y los estudiantes.

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“Creciendo ellos y ellas crece nuestro estado, y es ahí donde yo salgo ganando como gobernador, porque quiero que nuestro estado sea estelar como lo fue en algunas décadas atrás. Vamos a trabajar todos juntos porque estas niñas y niños aprovechen óptimamente el potencial que representa esta beca, y que les ayude a crecer profesionalmente, pero particularmente como seres humanos con el esfuerzo de todas y todos nosotros”, aseguró.

El titular del Ejecutivo estatal sostuvo que, bajo los principios de la Cuarta Transformación, la educación debe garantizarse como un derecho y no como un privilegio condicionado por la situación económica de las familias. En ese sentido, señaló que la beca impulsada por la presidenta Sheinbaum tiene carácter universal.

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Autoridades recordaron que durante 2025 el programa Rita Cetina incorporó a más de 126 mil estudiantes de secundarias públicas en Sonora. Esta cobertura, sumada al esquema estatal Sonora de Oportunidades, busca extender apoyos educativos en los distintos niveles de enseñanza.

En el evento participaron Alejandra López Noriega, presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado; Adrián Duarte Franco, representante en Sonora de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar; Carolina Montoya, directora de la escuela primaria Ford número 142; así como el diputado local Héctor Raúl Castelo Montaño.