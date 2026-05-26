Gladyz Butanda emprende camino por gubernatura de Michoacán por Morena

Morelia, Michoacán, 26 de mayo de 2026.- La arquitecta Gladyz Butanda Macías presentó su renuncia al cargo de secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad de Michoacán, colocándose en la delantera en la carrera por la gubernatura del estado, actualmente dirigido por el también morenista Alfredo Ramírez Bedolla.

Al separarse de la dependencia que encabezó desde octubre de 2021, Butanda Macías agradeció al mandatario estatal por la confianza depositada desde que él inició su campaña y ya después para coordinar el eje de movilidad del actual proyecto de gobierno, el cual calificó como un hecho histórico volcado en favor de las familias michoacanas.

Asimismo, refrendó su convicción de seguir trabajando con la misma entrega desde las filas de la Cuarta Transformación.

Como titular de la Sedum, Gladyz Butanda se consolidó como una de las piezas clave del gabinete de Ramírez Bedolla al comandar la planeación y ejecución de la mayor cartera de proyectos de infraestructura social en la historia reciente de la entidad, caracterizada por un modelo de finanzas sanas y cero deuda pública.

Bajo su gestión, se materializaron proyectos de vanguardia nacional como los teleféricos de Uruapan y Morelia, y el metrobús para la capital michoacana.

La ahora exfuncionaria se despidió de la Secretaría lanzando un mensaje directo a la ciudadanía, donde resalta la viabilidad del modelo gubernamental que ayudó a edificar y que proyecta expandir de cara al futuro político del estado.

“Al pueblo de Michoacán le digo: en cinco años demostramos que sí se puede transformar Michoacán. Lo hicimos con proyectos a la altura de nuestra historia, sin endeudar al estado y con un sentido profundamente social”, manifestó.

Con este paso, Gladyz Butanda toma la delantera en la contienda interna de su movimiento, apostando por la carta de los resultados tangibles, la disciplina financiera y un perfil técnico y social altamente competitivo para encabezar la continuidad de la transformación en Michoacán.