Confirmado: Hay presencia de Ajolote del Altiplano en el Lago Tláhuac-Xico

Envuelto en la polémica mundialista por su uso como imagen en la Ciudad de México, técnicos de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), e investigadores de la UNAM, lograron observar a cinco individuos del Ajolote del Altiplano (Ambystoma velasci), en el Lago Tláhuac-Xico, en el suelo de conservación de la Ciudad de México y el Estado de México.

El Lago Tláhuac-Xico CONANP

El Ajolote del Altiplano es una especie endémica de México que se encuentra bajo la categoría de "Sujeta a Protección Especial" (Pr), de acuerdo con la Norma Oficial Mexicana 059.

Pocos Ajolotes

El Ajolote del Altiplano CONANP

"Este registro cobra especial relevancia debido a que las especies de ajolotes en el país han sufrido una notoria disminución poblacional principalmente por factores como la pérdida y fragmentación del hábitat, contaminación de cuerpos de agua e introducción de especies exóticas invasoras", reconoció la Conanp.

Destacó que a través de la brigada comunitaria de monitoreo biológico, se continuará coadyuvando con los investigadores de la UNAM, Juan Daniel Aguilar Montes y Carlos Omar Becerra Soria, para la búsqueda del Ajolote del Altiplano en otros cuerpos de agua del Área de Protección de Recursos Naturales Lago Tláhuac-Xico.

Lago Tláhuac-Xico CONANP

Subrayó que la presencia del Ajolote del Altiplano en el Lago Tláhuac-Xico aporta información valiosa sobre la resiliencia de la especie, refuerza la importancia de promover, fortalecer y continuar con el monitoreo biológico comunitario y la investigación para conservar y restaurar estos ecosistemas lacustres.

Área natural protegida

El Ajolote del Altiplano CONANP

El Lago Tláhuac-Xico fue declarado como área natural protegida el 8 de enero de 2024, y se ubica en la Alcaldía Tláhuac, de la Ciudad de México y en el municipio de Valle de Chalco Solidaridad, Estado de México, con una superficie de tres mil 545 hectáreas.

Este territorio forma parte de los últimos humedales del centro del país, donde se desarrolla vegetación acuática y subacuática representativa de la Cuenca de México y sus zonas lacustres, que forman microhábitats, que sirven de refugio, reproducción y alimentación para 136 especies de insectos polinizadores, anfibios, reptiles y pequeños mamíferos como conejos, liebres y zorrillos, además de que es un ecosistema vital para las aves migratorias.

*bb