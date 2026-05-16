¡Atención! Calorón y granizo; así de extremo el clima en México

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), informó que se mantendrá la onda de calor en 24 estados de la República Mexicana, debido a una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera.

¿Cómo sobrevivir al calor del metro? Gemini

Detalló que las altas temperaturas continuarán en zonas de Baja California Sur, Sinaloa, Coahuila, Nuevo León, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Morelos, Guerrero, Oaxaca у Chiapas; finalizando en Sonora y Chihuahua, e iniciando en zonas de Veracruz, Campeche y Yucatán.

Granizo y lluvias fuertes

En tanto, un canal de baja presión, inestabilidad atmosférica e ingreso de aire húmedo proveniente del Océano Pacífico, ocasionará lluvias puntuales fuertes con intervalos de chubascos, descargas eléctricas y posible caída de granizo en entidades del norte, centro, occidente, sur y sureste del país, incluido el Valle de México.

El aire húmedo del Mar Caribe y Golfo de México, originará lluvias fuertes en Tamaulipas y chubascos en Veracruz, con descargas eléctricas y posible caída de granizo en sus zonas altas; así como lluvias aisladas y chubascos en la península de Yucatán.

Vientos muy fuertes

palmeras moviéndose con el viento del huracán

Una línea seca en el norte del territorio nacional, en interacción con la corriente en chorro subtropical y con una vaguada en altura, generarán rachas fuertes a muy fuertes de viento, con posibles tolvaneras sobre entidades del noroeste, norte y noreste de la República Mexicana.

El SMN, pronosticó temperaturas máximas de 40 a 45 grados en Baja California (noreste), Baja California Sur (sur), Sonora (este y sur), Sinaloa (norte y centro), Chihuahua (noreste), Coahuila (noroeste), Durango (oeste), San Luis Potosí (centro), Guerrero (noroeste), Oaxaca (centro), Chiapas (centro), Campeche (norte) y Yucatán (oeste).

Temperaturas máximas de 35 a 40 grados en Nuevo León, Zacatecas, Aguascalientes (suroeste), Nayarit (norte y sur), Jalisco, Colima (este), Michoacán (centro), Guanajuato (noreste), Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Puebla (norte y suroeste), Morelos (sur), Tamaulipas, Veracruz (centro y sur), Tabasco y Quintana Roo.

Además de temperaturas máximas de 30 a 35 grados en el Estado de México (suroeste) y Tlaxcala (este).

*bb