¿Cuándo reabrirán los Viveros de Coyoacán de la CDMX?

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) informó que, derivado de las lluvias torrenciales registradas los días 11 y 12 de mayo en la Ciudad de México, que provocaron el incremento crítico en los niveles de los ríos San Buenaventura y Magdalena, la administración del Parque Nacional Viveros de Coyoacán determinó el cierre preventivo de sus instalaciones durante este miércoles, con el propósito de salvaguardar la integridad física de los visitantes.

El desbordamiento del río Magdalena, que atraviesa una de las zonas más concurridas del parque, generó afectaciones en senderos y áreas de tránsito, además de condiciones de riesgo por saturación del suelo”.

Foto: Especial

Ante ello, brigadas de mantenimiento realizan labores de desazolve de canales internos, retiro de lodo, incorporación de gravilla en la pista de corredores y evaluación de la estabilidad del arbolado cercano al cauce", indicó.

La Semarnat destacó que además se identificó riesgo latente de caída de árboles de gran altura y posibles deslizamientos en la pista de atletismo y áreas aledañas, por lo que se determinó restringir temporalmente el acceso a los Viveros de Coyoacán, que recibe entre tres mil y cuatro mil visitantes diarios.

Agregó que la reapertura del Parque Nacional Viveros de Coyoacán se prevé para este jueves 14 de mayo, siempre y cuando las condiciones climáticas y de seguridad permitan garantizar un acceso seguro para los usuarios.

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