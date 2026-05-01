Rubén Rocha pide licencia como gobernador

El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, solicitó licencia temporal a su cargo en medio de una crisis política detonada por acusaciones provenientes de Estados Unidos sobre presuntos vínculos con el crimen organizado.

El anuncio, realizado a través de un mensaje en video, marca un punto crítico en la relación entre autoridades mexicanas y estadounidenses en materia de seguridad.

Informo al pueblo de Sinaloa que hoy presenté ante el Congreso del Estado la solicitud de licencia temporal al cargo de Gobernador. Mientras dure el proceso de investigación, y lo hago desde mi profunda convicción republicana”.

Sin embargo, dijo tener la conciencia tranquila, pues son falsas y dolosas las acusaciones vertidas en su contra, y sólo buscan dañar al movimiento de la Cuarta Transformación.

“No voy a permitir que me utilicen para dañar al movimiento al que pertenezco y que ha cambiado para bien la vida de millones de mexicanas y mexicanos, que por décadas fueron víctimas de quienes se creyeron con el derecho de despojarlos hasta de lo más elemental”, señaló.

Rocha Moya informó que presentó formalmente su solicitud ante el Congreso estatal con el objetivo de separarse del cargo mientras avanzan las investigaciones. La decisión, explicó, busca facilitar el trabajo de las autoridades y evitar interferencias en el proceso.

Mientras dure el proceso de investigación, y lo hago desde mi profunda convicción republicana. Lo anterior también lo hago con la finalidad de facilitar la actuación de las autoridades mexicanas en el proceso de investigación ya citado”, dijo en su mensaje Rocha Moya.

Aseguró que puede seguir viendo de frente al pueblo y a su familia, pues no los ha traicionado, y lo demostrara ante las autoridades correspondiente, quienes ya han iniciado una investigación al respecto.

Rocha Moya expresó que esta decisión es para facilitar la actuación de las autoridades, sin dar a conocer mayores detalles, pues fue un mensaje de apenas 2 minutos desde palacio.

El anunció de su petición de licencia como gobernador se da luego de que el pasado jueves, el mandatario descartara pedir licencia.

“Voy a seguir todo el proceso, todo lo que me corresponde soy licenciado en matemáticas y me la viví dando clases; pero también soy abogado egresado de la UNAM, a mucha honra, entonces conozco los procedimientos”, dijo.

Minutos después de que se diera a conocer la licencia de Ruben Rocha, el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez, también lo hizo.

Sus razones: las acusaciones desde EU

Las acusaciones surgieron a partir de una investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos, que señaló a Rocha Moya y a otros funcionarios por supuestos vínculos con el Cártel de Sinaloa. El documento, elaborado por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, detalla presuntas relaciones entre actores políticos y grupos delictivos que se remontarían al menos una década.

Según esa acusación, la supuesta cercanía entre el gobernador y facciones del crimen organizado —particularmente “Los Chapitos”— habría iniciado antes de su llegada al poder en 2021.

La respuesta del mandatario fue inmediata. En un comunicado público, rechazó categóricamente los señalamientos y negó cualquier relación con actividades ilícitas.

El caso también ha tenido implicaciones diplomáticas. La Secretaría de Relaciones Exteriores confirmó que recibió solicitudes de extradición por parte del gobierno estadounidense, lo que añade presión al escenario político.

Lo sigue Alcalde de culiacán

Por otra parte, el alcalde Juan de Dios Gámez Mendívil solicitó licencia para separarse de su cargo por más de diez días, para ser investigado por las autoridades, después de haber sido acusado de vínculos con el Cártel de Sinaloa.

En sesión extraordinaria, los regidores del ayuntamiento de Culiacán aprobaron por unanimidad la solicitud de licencia, sin mostrar mayor objeción al punto de acuerdo.

“Jamás me ha apartado de la ley, y la verdad se habrá de imponer”, expresó el alcalde.

Después de aprobada la licencia, los regidores propusieron y aprobaron la designación de la sindica procuradora del ayuntamiento de Culiacán, Ana Miriam Ramos Villarreal, como alcalde temporal.

La propuesta fue aprobada por mayoría de los presentes, y encontrándose presente, se le tomó protesta al nuevo cargo.

Gámez Mendívil apareció en la lista de funcionarios presuntamente ligados al Cártel de Sinaloa, difundida por el gobierno de EU.