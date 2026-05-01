Alcalde de Culiacán pide licencia para enfrentar investigación federal

El alcalde Juan de Dios Gámez Mendívil solicitó licencia para separarse de su cargo por más de diez días, para ser investigado por las autoridades, después de haber sido acusado de vínculos con el Cártel de Sinaloa.

En sesión extraordinaria, los regidores del Ayuntamiento de Culiacán aprobaron por unanimidad la solicitud de licencia, sin mostrar mayor objeción al punto de acuerdo.

“Jamás me ha apartado de la ley, y la verdad se habrá de imponer”, expresó el alcalde.

Jamás me ha apartado de la ley, y la verdad se habrá de imponer”, expresó el alcalde.

Después de aprobada la licencia, los regidores propusieron y aprobaron la designación de la sindica Procuradora del Ayuntamiento de Culiacán, Ana Miriam Ramos Villarreal, como alcalde temporal.

La propuesta fue aprobada por mayoría de los presentes, y encontrándose presente, se le tomó protesta al nuevo cargo.

Gámez Mendívil apareció en la lista de funcionarios presuntamente ligados al Cártel de Sinaloa, difundida por el gobierno del Estados Unidos.

Su superación del cargo es para ser investigado por la Fiscalía General de la República, quien inició una carpeta de investigación para deslindar responsabilidades de los funcionarios señalados.

ORP