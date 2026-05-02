Arizona, puerta al mercado de drogas

NOGALES, Son.— En el documento de 34 páginas que contiene los detalles hasta ahora revelados de la acusación del Departamento de Justicia en contra el mandatario sinaloense Rubén Rocha Moya y otros nueve funcionarios mexicanos, la DEA destaca la ruta del Pacífico a través de Sonora hacia Arizona, como la principal puerta del tráfico ilegal hacia el mercado estadunidense.

En el informe, publicado en el sitio de Internet del Departamento de Justicia de EU se establece en la página 9, inciso 18, con el título Medios y métodos de la asociación delictuosa de tráfico de drogas del cártel, que la ruta del Pacífico que conecta al occidente de México con la costa oeste de EU, como la región estratégica para las facciones del Cártel de Sinaloa.

“La ubicación de Sinaloa en la costa del Pacífico proporciona acceso marítimo y aéreo a los proveedores chinos de precursores químicos necesarios para la producción de fentanilo y metanfetamina en Sinaloa y los estados circundantes; además, desde su base en Sinaloa, el cártel también ha controlado los estados de Sonora y BC, que se han convertido en los principales puntos de entrada de narcóticos con destino a EU.

A través de esos puntos de entrada a EU y otros medios de transporte que cruzan la frontera, el cártel ha introducido fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina en este país”, dicta el informe judicial estadunidense.

La acusación también destaca Arizona como parte de la ruta y logística utilizada por la organización criminal, y se citan diversas operaciones que ejemplifican su operatividad en el estado

Uno de los puntos señalados es Phoenix, identificado como un centro de almacenamiento de drogas como fentanilo y metanfetaminas antes de su distribución hacia otros estados de EU.