>30%
Muertes por tránsito involucran motocicletas.

Cifra nacional con impacto directo en zonas industriales de Hidalgo.

Factores Críticos

• Exceso de velocidad en tramos rectos.

• Falta de visibilidad e infraestructura.

• Vulnerabilidad ante impactos de alta energía.

• Incremento de flujo en zonas periurbanas.