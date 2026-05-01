Un motociclista murió tras un accidente registrado sobre la carretera Pachuca–Ciudad Sahagún, a la altura del rastro municipal, frente a la zona industrial de Truper, en el municipio de Mineral de la Reforma.

De acuerdo con reportes de los servicios de emergencia, el hombre circulaba en una motoneta con placas del Estado de México cuando ocurrió el percance, cuyas causas aún no han sido determinadas. Tras el aviso al número de emergencias, paramédicos acudieron al lugar y confirmaron que la persona ya no contaba con signos vitales.

La víctima permanece en calidad de no identificada. Autoridades indicaron que vestía chamarra de mezclilla azul, pantalón negro y casco negro al momento del incidente.

Elementos de seguridad pública acordonaron la zona para permitir las diligencias periciales y el levantamiento del cuerpo por parte de personal ministerial. La circulación en el tramo carretero presentó afectaciones parciales mientras se realizaban las labores correspondientes. Autoridades confirman fallecimiento en el lugar

Riesgo Vial: Motociclistas en México Panorama de seguridad y factores de riesgo >30% Muertes por tránsito involucran motocicletas. Cifra nacional con impacto directo en zonas industriales de Hidalgo. Factores Críticos • Exceso de velocidad en tramos rectos. • Falta de visibilidad e infraestructura. • Vulnerabilidad ante impactos de alta energía. • Incremento de flujo en zonas periurbanas.

Paramédicos que acudieron tras el reporte de emergencia confirmaron la muerte del motociclista en el sitio del accidente. Hasta el momento, no se han establecido las causas del percance.

El área fue resguardada por corporaciones de seguridad para facilitar las labores periciales. Víctima permanece sin identificar

La persona fallecida no ha sido identificada oficialmente. Vestía:

Chamarra de mezclilla azul

Pantalón negro

Casco negro

La Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) será la encargada del proceso de identificación y notificación a familiares. Aumento de accidentes en motocicleta en México

Los accidentes en motocicleta se han consolidado como uno de los principales factores de riesgo en carreteras y zonas urbanas del país. Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en su actualización de 2023, más del 30% de las muertes por hechos de tránsito en México involucran a usuarios de motocicleta.

En Hidalgo, autoridades han reconocido un incremento en el uso de motocicletas como medio de transporte económico, particularmente en corredores industriales y periurbanos como Mineral de la Reforma, lo que ha derivado en un aumento de percances viales. Factores de riesgo y medidas institucionales

Especialistas en seguridad vial señalan que entre los factores más comunes en estos incidentes se encuentran el exceso de velocidad, la falta de visibilidad, las condiciones del pavimento y la limitada infraestructura para motociclistas.

A nivel federal, la Estrategia Nacional de Movilidad y Seguridad Vial, derivada de la ley publicada en el Diario Oficial de la Federación en 2022, establece lineamientos para reducir muertes por siniestros viales, con énfasis en usuarios vulnerables.

En Hidalgo, autoridades han reforzado operativos de revisión de documentación y uso de equipo de protección, aunque especialistas advierten que estas acciones deben complementarse con mejoras en infraestructura, señalización y educación vial.

Hasta el momento, será el peritaje correspondiente el que determine las condiciones en que ocurrió el siniestro.