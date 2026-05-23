No tengo nada que temer; Rocha por citatorio de la FGR

El gobernador con licencia Rubén Rocha Moya confirmó haber recibido un citatorio para comparecer ante la Fiscalía General de la República, luego de las acusación de Estados Unidos en su contra.

Rocha Moya reveló haber recibido el citatorio la mañana del sábado, y en un breve mensaje a través de las redes sociales, reitero ser un hombre honrado y sin nada que temer.

Le digo a las y los sinaloenses, a las y los integrantes de nuestro movimiento de transformación, a nuestra líder y Jefa del Estado mexicano: soy un hombre probo y que no tiene nada que temer. Mi biografía testimonia lo que soy”, escribió.

Además, dejó en claro que atenderá el requerimiento de las autoridades federales, quienes lo han llamado en calidad de testigo.

Atenderé el requerimiento que me ha sido formulado por la FGR con la frente en alto y con la certeza de que la verdad habrá de prevalecer”, afirmó.

Rocha Moya había permanecido fuera de la vida publica y ausente de las redes sociales desde el primero de mayo, fecha en que presentó su solicitud de licencia ante el Congreso del Estado de Sinaloa.

De aquel momento, el gobernador con licencia no había realizado ningún cometario relacionado las acusaciones hechas por las autoridades de Estados Unidos, quienes lo relacionan con la facción de “Los Chapitos”.

La Fiscalía General de República reveló haber enviado notificaciones a Rocha Moya y a los otros implicados en dichas acusaciones, y después aclaró que, habían sido en calidad de testigo y no de acusados.