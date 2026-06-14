Protestan afuera del Estadio Monterrey por desaparecidos

En el marco del primer partido mundialista celebrado en esta sede, integrantes del colectivo Renacer NL A.C se manifestaron en el exterior del estadio Monterrey por la crisis de desapariciones.

Armados con pancartas y fotografías de sus seres queridos, víctimas de este delito, los manifestantes denunciaron que las autoridades no destinan recursos a la búsqueda de personas desaparecidas, pero sí realizaron grandes inversiones para el Mundial.

“Queremos expresar nuestra indignación ante la falta de apoyo y sensibilidad que hemos recibido por parte de las instituciones que deberían de acompañarnos en nuestra búsqueda de verdad y justicia”, señaló Elva Elizabeth Rivas, representante del colectivo.

Los colectivos se pararon afuera del estadio. Especial

Dijo que resulta increíble observar cómo se destina.n millones de pesos para embellecer la ciudad con motivo de eventos y proyectos de imagen pública.

“Mientras que a las familias que buscamos a nuestros seres queridos se nos niega incluso el apoyo más básico”, sostuvo.

Resaltó que desde el 11 de marzo de 2024 han asistido de manera constante a un predio en Salinas Victoria identificado como “campo de exterminio” y las autoridades no han sido capaces de garantizar condiciones mínimas para las labores de búsqueda.

Carteles y lonas con impresiones de fotos de desaparecidos. Especial

Durante la manifestación, algunos aficionados suecos se les acercaron para mostrar su apoyo.