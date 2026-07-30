Hospitalizan a habitantes de Naco, Sonora; investigan relación con el derrame tóxico

Al menos tres habitantes del ejido Cuauhtémoc, donde ocurrió el derrame tóxico de una empresa transportista y minera, han tenido que ser hospitalizados con síntomas de dolor de estómago, jaqueca, náuseas y problemas respiratorios, por lo que las autoridades están investigando si existe relación de estos padecimientos con el accidente del tren, confirmó el alcalde de Naco, Sonora, Lorenzo Villegas Vázquez.

Debido a la falta de un hospital en Naco, donde únicamente hay Unidad Médica Familiar y un Centro de Salud Rural como primer nivel de atención, los casos sospechosos de intoxicación tuvieron que ser trasladados al Hospital Tamosura de Cananea y otros al hospital del IMSS en Agua Prieta, pero debido a que uno de los pacientes presentaba síntomas respiratorios tuvo ser trasladado al Hospital en Nogales para recibir atención médica especializada.

“Ahorita en el ejido Cuauhtémoc hay tensión y preocupación entre los habitantes, yo tengo conocimiento de tres personas, una pareja de adultos mayores, donde la mujer tiene 68 años y el varón de 71 años, el otro afectado tiene más de 50, según los datos que me pasó la comisaria que estaba presente cuando estas personas dijeron que se estaban sintiendo mal por lo que se llamó a los cuerpos de emergencia para trasladarlos a los hospitales”, señaló el alcalde de Naco.

El derrame fue de 59 mil litros de hidrosulfuro de sodio y concentrado de cobre

Los tres pacientes que tuvieron que ser trasladados son habitantes del ejido Cuauhtémoc que es la población más cercana del municipio de Naco al sitio donde ocurrió el derrame de 59 mil litros de hidrosulfuro de sodio y concentrado de cobre.

Aunque dijo que serán las autoridades federales quienes tendrán que confirmar si los pacientes fueron afectados por del derrame tóxico, el alcalde Lorenzo Villegas recordó que éste es su quinto periodo como presidente municipal de Naco y que nunca le había tocado ver este tipo de afectaciones a la salud en el ejido Cuauhtémoc, que es una población pequeña con apenas 200 habitantes.

Los síntomas que refieren los pacientes coinciden con lo descrito en la “Hoja de Seguridad”, del AMyD Química, plataforma digital del Administrador de Manuales y Documentos de la Facultad de Química de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), para los casos de intoxicación por hidrosulfuro de sodio.