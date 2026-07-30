México y EU deben ser ejemplo de cooperación en el mundo: Ronald Johnson

Estados Unidos y México tienen todo para ser exitosos por separado, pero cuando trabajan juntos convierten su relación en la envidia del mundo, aseguró el embajador Ronald Johnson.

Durante la celebración por el 250 aniversario de la Independencia de Estados Unidos, que se pospuso para esta fecha en la embajada estadunidense debido al Mundial de Futbol, el representante diplomático de la administración de Donald Trump resaltó el trabajo conjunto que ha dado resultados en distintos ámbitos de la relación bilateral.

“Nuestros países tienen lo necesario para que les vaya bien por separado. Pero cuando lo hacemos juntos, logramos más. Llegamos más lejos y juntos prosperamos.

“Cuando trabajamos juntos, ambas naciones se benefician. Nuestra relación debe ser la envidia del mundo y a nosotros nos toca lograrlo”.

Ronald Douglas Jhonson embajador de estados unidos en México, Kelley De Jhonson esposa del embajador, Roberto Velasco secretario de relaciones exteriores de México, durante la celebración de los 250 años de Independencia de Estados Unidos. Karina Tejada

Parte significativa de esa colaboración, apuntó, es en materia de seguridad, a partir de la cual Estados Unidos ha asegurado más de 50 mil armas de fuego, mientras que México ha realizado incautaciones históricas de narcóticos y destruido miles de laboratorios de drogas.

“Criminales buscados han sido transferidos a Estados Unidos desde México, y más de 300 fugitivos que México buscaba han sido devueltos desde Estados Unidos.

“Nuestras agencias de seguridad continúan trabajando lado a lado para compartir información y colaborar contra organizaciones criminales transnacionales y organizaciones terroristas, y eso incluye operaciones dirigidas a líderes de cárteles como ‘El Mencho’, así como a cuatro de los diez fugitivos más buscados por el FBI”, sostuvo.

Acompañado de su esposa, Alina Johnson, y en presencia del canciller mexicano, Roberto Velasco, y de la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, como representantes del Gobierno de México, además de gobernadores y legisladores, el embajador Johnson también destacó la estrategia conjunta para llevar a buen puerto el pasado Mundial de Futbol sin ninguna incidencia relevante.

Ronald Douglas Jhonson embajador de estados unidos en México Karina Tejada

“Mientras celebramos los primeros 250 años de los Estados Unidos, también miramos hacia los próximos 250. Los Estados Unidos y México tienen la fortaleza, el talento y la determinación para seguir teniendo éxito.

“Y juntos podemos construir un futuro más brillante, más próspero y más seguro que el que cualquiera de nuestros países podría alcanzar por sí solo”.

A la celebración, realizada en la nueva sede de la embajada estadunidense en la colonia Irrigación, asistieron también empresarios como Carlos Slim y Francisco Cervantes, así como invitados especiales.