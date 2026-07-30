“Con pincitas” examinarán recursos al INE

La Cámara de Diputados estará revisando muy detenidamente y a profundidad el presupuesto de 36 mil 119 millones de pesos que solicitará el Instituto Nacional Electoral (INE) para las elecciones de 2027.

Y es que el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, señaló que así como en años anteriores, se revisará el documento del anteproyecto a partir de septiembre cuando la cámara baja reciba el proyecto final del Presupuesto de Egresos del próximo año.

“En épocas tan difíciles, en donde el propio Congreso de la Unión no recibió ningún aumento, tiene cuatro por ciento menos de presupuesto y enfrenta dificultades económicas, salariales, y es un despropósito que una institución duplique o pida presupuesto más allá de lo sensato”, argumentó.

Esa cantidad solicitada sería destinada al presupuesto operativo, gastos ordinarios del instituto y la cartera de proyectos institucionales (lo que incluye la organización de la elección federal para renovar las 500 curules de la Cámara de Diputados y gubernaturas locales).

La distribución es de 17 mil 395 millones de pesos, de los cuales 13 mil 453 millones se usarán específicamente para la organización del Proceso Electoral Federal 2027.

Otros 14 mil 036 millones de pesos para nóminas y la operación cotidiana, de los cuales cuatro mil 657 millones se dirigen a la actualización del padrón electoral y emisión de credenciales de elector.

Y dos mil 380 millones de pesos proyectados para sus sedes principales.