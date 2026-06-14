Hallan cinco nuevas fosas clandestinas en Concordia, Sinaloa

Madres buscadoras reportaron el hallazgo de cinco fosas clandestinas con igual número de cuerpos en el municipio de Concordia, al sur de Sinaloa.

El hallazgo se realizó en las inmediaciones al poblado El Verde, donde hace meses fueron encontrados los cuerpos del grupo de mineros secuestrados por un grupo.

Fueron integrantes de colectivo Por las Voces Sin Justicia quienes revelaron haber encontrados los cinco cuerpos: dos el sábado y otros tres el domingo, durante trabajos de búsqueda en la zona.

Aparentemente, se trata de cinco hombres, pero no encontraron ningún indicio que pudiera ayudar a identificarlos de manera inmediata, por lo que, se deberán esperan las pruebas de genética forense para conocer sus identidades.

Las madres buscadoras acudieron por su cuenta y sin protección de las autoridades, luego de no haber conseguido apoyo de la Comisión Estatal de Búsqueda, denunciaron a través de sus redes sociales.

“Continuamos realizando esta labor con recursos propios ante la falta de acompañamiento, vehículos y maquinaria por parte de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas en el Estado de Sinaloa. A pesar de ello, seguimos saliendo al campo porque sabemos que detrás de cada hallazgo hay una familia esperando respuestas”, señalaron.

En lo que va del año, las autoridades y diversos colectivos de búsqueda han reportado al menos 25 cuerpos encontrados en las inmediaciones a la comunidad de El Verde, Concordia, incluyendo a los 10 mineros desaparecidos.