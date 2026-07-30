Roberto Velasco refrendó defensa de derechos humanos de mexicanos en EU

Ante el embajador estadounidense, Ronald Johnson, el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, refrendó la misión del gobierno mexicano de defender en todo momento los derechos humanos de los connacionales que se encuentran en territorio norteamericano.

Al participar en la celebración por el 250 aniversario de la Independencia de los Estados Unidos, el canciller recordó que a ambos países los unen dos siglos de relaciones diplomáticas ininterrumpidas y una de las relaciones bilaterales más integradas del mundo, sustentada en los cuatro principios que ha definido la presidenta Claudia Sheinbaum: soberanía e integridad territorial; responsabilidad compartida y diferenciada; respeto y confianza mutua; y cooperación sin subordinación.

Resaltó que “los avances son concretos: en seguridad, una cooperación sostenida que ha dado resultados frente al tráfico de drogas sintéticas y al tráfico ilícito de armas; frente al gusano barrenador, la planta de moscas estériles que hoy protege la ganadería de los dos países; y en materia de agua, el cumplimiento del Tratado de 1944.

Agregó que “con la franqueza que permite la amistad, la protección de los derechos humanos de nuestros connacionales es prioridad de México y materia de un diálogo directo y respetuoso con el embajador Ronald Johnson. Que los años por venir encuentren a nuestras dos naciones trabajando lado a lado: como vecinos, socios y amigos”.

Acompañado de la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, el canciller destacó que bajo el liderazgo de la presidenta Sheinbaum y del presidente Donald Trump, los dos gobiernos mantienen una comunicación directa, franca y constante.

En 2025, México fue el principal socio comercial de 17 estados de la Unión Americana con un intercambio bilateral que alcanzó los 272 mil millones de dólares.

En la sede de la nueva embajada en Polanco, el canciller reconoció que el trabajo conjunto en seguridad ha permitido hacer frente a las organizaciones criminales transnacionales que cometen tráfico ilícito de drogas y de armas.

“Y sobre esa base, los resultados se sienten en los dos países. Más tranquilidad para las familias de ambos lados de la frontera y mayor confianza entre autoridades que colaboran todos los días en asuntos de gran complejidad”.

Para resolver el problema con el gusano barrenador, los dos gobiernos construyeron en tiempo récord la planta de moscas estériles de Metapa de Domínguez en Chiapas, que protege hoy la ganadería de los dos países. En materia de agua, México sigue con el cumplimiento el tratado de 1944, conforme al plan bilateral acordado en diciembre pasado.

El secretario Roberto Velasco resaltó, además, el trabajo coordinado en la pasada Copa Mundial de la FIFA 2026, “ello mostró que América del Norte puede coordinarse y recibir al mundo como una sola región. a esa misma capacidad, responde el TMEC. tres economías vecinas y complementarias capaces de producir juntas, lo que por separado tendríamos que ir a comprar a otras regiones. Las conversaciones en curso son una oportunidad de fortalecerla”, sostuvo.