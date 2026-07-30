Fuertes olas dejan sin ropa a surfista frente a turistas en Puerto Escondido

El alto y fuerte oleaje que se registra en la playa Zicatela, de Puerto Escondido, Oaxaca, sorprendió a un experimentado surfista al quitarle el short, por lo que este quedó “como Dios lo trajo al mundo” al bajar la ola.

El momento fue captado en video por aficionados al deporte extremo, reunidos en este punto del litoral oaxaqueño reconocido internacionalmente por el oleaje elevado, que en la víspera superó los tres metros, ocasionadas por la onda tropical número 22, de acuerdo con la Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos.

El fenómeno de mar de fondo o swell, ocurrido esta semana es apreciado por experimentados surfistas de olas grandes que gusta surfear en La Punta y en Zicatela desde las seis de la mañana.

En esta ocasión, una poderosa ola de Zicatela le jugó una mala pasada al deportista quien al verse sin traje de baño, contó con la solidaridad de un compañero, al prestarle una tabla y un pareo para cubrirse.

El momento provocó sorpresa y risas entre los espectadores que disfrutaban de la playa.

Reproducir Surfista que se quedó sin ropa en la playa Zicatela, en Puerto Escondido, Oaxaca

Mueren cuatro corredoras en accidente vehicular

Días atrás, cuatro corredoras que participaron en el maratón Guelaguetza 2026 murieron en un accidente vehicular que tuvo lugar cuando regresaban a su comunidad, tras participar en el maratón Guelaguetza 2026, celebrado en la ciudad capital de Oaxaca.

El accidente tuvo lugar la tarde del lunes 27 de julio sobre la carretera federal 145, en el tramo Tres Valles–Tierra Blanca, en colindancia con Veracruz, y las víctimas fueron identificadas como Georgina Luis Espiridion, Patricia Feliciano Lázaro, Adelaida Ortiz Olguín y Sofía Jiménez Felipe, integrantes del club de atletismo, Yuta Xi Manga.

De acuerdo con las primera periciales, el percance ocurrió cerca del ejido Los Macuiles, en el municipio de Tres Valles, Veracruz, donde el vehículo que las trasladaba, una camioneta Ford Ranger, color azul, del servicio público federal, salió de la carretera y terminó impactándose contra un árbol. Las causas del accidente continúan bajo investigación por parte de las autoridades.

En la unidad viajaban varios integrantes de una familia procedente de Temascal. Además de las deportistas fallecidas, otras personas resultaron lesionadas, una de ellas de gravedad, por lo que fueron auxiliadas por corporaciones de emergencia y trasladadas a hospitales de la región.

La Vicefiscalía regional realizó las diligencias correspondientes para el levantamiento de los cuerpos e inició las investigaciones para determinar las causas del accidente que enluta a cuatro familias oaxaqueñas.