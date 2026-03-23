Rocío Nahle niega muerte de animales por derrame de petróleo en costas de Veracruz

Pese a que existen pruebas documentales de que el número de animales marinos que han sido hallados sin vida en las costas veracruzanas se ha incrementado desde principios de marzo, cuando comenzó la afectación por derrame de hidrocarburo en el Golfo de México, la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, negó la mortandad de especies.

Estuvieron circulando que había un delfín muerto en Alvarado; no hay. Otro que había no sé donde en Agua Dulce; tortugas (muertas) me reportó (la Procuraduría de Medio Ambiente) (…) Una tortuga que no estaba manchada de hidrocarburo nos trajeron, ése es el reporte que tiene el procurador de Medio Ambiente. Es una tortuga que estaba revolcada en un sitio, nosotros vimos la tortuga (…) y se regresó la tortuga al mar”, aseguró.

La gobernadora aseguró que revisarán los videos de los medios de comunicación para asegurarse de que sean verídicos. Específicamente en torno a un delfín que fue encontrado sin vida en las costas de la zona conocida como Isla del Amor, en Alvarado, la noche del 21 de marzo.

Colectivos de defensa ambiental y medios de comunicación han reportado hasta el momento diez tortugas muertas, tres delfines y otras especies, en el litoral veracruzano, la gobernadora dijo que únicamente se ha registrado la llegada de una de las tortugas.

Derrame de petróleo en el Golfo de México Especial

La Red del Corredor Arrecifal informó que ellos tienen el reporte de al menos 14 especies que han muerto y muchas de las cuales tenían manchas visibles de hidrocarburos.

Yo estoy aquí para desmentir todo lo que comenta la gobernadora, la verdad es que yo creo que hemos visto que todas las especies marinas se han muerto, tanto como tortugas, como delfines, como peces (…). No hay una investigación formal, nadie sabe qué tanto es la afectación o la contaminación que deriva del crudo”, dijo Esteban Hernández, representante del Centro Ecoturístico y cuidado de tortugas Los Arrecifes.

Los activistas señalaron que son las personas que se encuentran justamente en el área donde han ocurrido los derrames, los que han atestiguado el daño que el hidrocarburo está haciendo en las especies.

El discurso de ellos pues no se torna algo real, porque ellos no están aquí y nosotros sí (…) y nos duele ver morir a nuestra tierra”, sostuvo Obet Hernández Hernández, habitante de la comunidad Encino Amarillo.

Organizaciones y especialistas coinciden en que el daño podría extenderse en los próximos días debido a las corrientes marinas y a la falta de un plan de contención efectivo.

Las comunidades, que ya interpusieron denuncias ante la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente, exigen indemnizaciones, transparencia, atención inmediata y un programa de restauración ambiental con participación directa de los pueblos afectados. También cuestionan la continuidad de proyectos energéticos en la región y advierten que este derrame se suma a una serie de imposiciones sobre su territorio.

El contraste entre la versión oficial y la evidencia documentada en las playas mantiene en alerta a las comunidades, que insisten en que el daño es profundo, visible y cotidiano, aunque desde el gobierno se intente minimizar.