ISSSTE en Baja California Sur realiza primera artroplastia total de rodilla

En Baja California Sur, la Clínica Hospital (CH) “Ciudad Constitución” del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) realizó la primera artroplastia total de rodilla.

Este procedimiento, a través del cual se reemplazan articulaciones dañadas con implantes artificiales, fue realizado a una derechohabiente de 58 años de edad.

La paciente, quien se recupera favorablemente, fue diagnosticada con gonartrosis de rodilla derecha, un padecimiento degenerativo que afecta la articulación y provoca dolor, limitación funcional y dificultad para caminar.

Al respecto, Manuel Armando Meza, director de la Clínica Hospital “Ciudad Constitución”, destacó que esta intervención representa un avance importante en la atención médica especializada en el municipio de Comondú.

El beneficio a la paciente es múltiple. Desde la cuestión de la movilidad, ya que la situación del desgaste de la rodilla, pues es muy común y genera dolor. Entonces, se espera que se disminuya todo este tipo de situaciones, pues va a tener mejor funcionalidad en su día a día”, agregó.

Meza Peralta, añadió que esta cirugía abre paso a más procedimientos de alta especialidad en la Clínica Hospital, ya que, dijo, uno de los objetivos de la unidad es fortalecer los servicios de mayor complejidad en beneficio de los derechohabientes de Baja California Sur.

Estamos buscando una manera de ampliar el abanico de procedimientos y de atención médica en general, en beneficio de toda la población derechohabiente. Estamos en busca de mejorar, como unidad, como institución, y siguiendo lo establecido por el director general referente a la atención digna”, indicó.

ISSSTE realiza jornada quirúrgica de cataratas

En la Ciudad de México, el Hospital General (HG) “Gral. José María Morelos y Pavón” del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) realizó la primera Jornada Quirúrgica de cataratas.

Ocho mujeres y ocho hombres - entre 55 y 85 años de edad - fueron intervenidas con el objetivo de mejorar su visión.

El procedimiento se basó en la colocación de una lente intraocular sin costo, cuyo valor en el mercado oscila entre 7 mil y 10 mil pesos cada uno, lo que representa un beneficio para la salud y economía de la derechohabiencia, particularmente para personas pensionadas o jubiladas, señaló el director del HG “Gral. José María Morelos y Pavón”, Javier García Zarco.

Resaltó que “el programa de jornadas quirúrgicas de cataratas ayuda a tres aspectos: abatir el rezago quirúrgico, brindar trato digno a nuestros pacientes y favorecer su recuperación e inclusión a la vida cotidiana, especialmente en personas adultas mayores con este padecimiento”.

Respecto al área donde se realizaron los procedimientos, el funcionario explicó que la habilitación de la sala de cirugía ambulatoria fue posible gracias al apoyo de la dirección general del ISSSTE.

Agregó que “se está ocupando un área de cirugía ambulatoria para este programa, en el cual nos apoyó directamente el doctor Martí Batres Guadarrama, con la proporción de camas de hospitalización”.

Por otra parte, Pablo Flores Estrada y Juan Carlos Hernández, -dos de los pacientes intervenidos-, expresaron su agradecimiento al personal médico y de enfermería del hospital, ya que su visión se encontraba considerablemente deteriorada antes de la cirugía.

jcp