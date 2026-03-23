Inicia registro de aspirantes para vacantes de consejeros del INE

En la Cámara de Diputados inició este lunes el registro presencial y en línea de aspirantes para participar en el proceso de relevo de las tres vacantes que dejarán el próximo 5 de abril los consejeros electorales, Dania Ravel, Jaime Rivera y Claudia Zavala en el INE.

Fuentes cercanas a la Junta de Coordinación Política (Jucopo), instancia ante la cual se realizan las inscripciones, informaron que se está revisando con lupa la documentación de quienes buscan convertirse en candidatos a ser parte del árbitro electoral.

Trascendió que hasta ahora es muy bajo el porcentaje de aspirantes que cubren el total de los requisitos que la Constitución establece para ser parte del Consejo Electoral.

En entrevistas por separado, el presidente de la Jucopo y coordinador de la bancada de Morena, Ricardo Monreal, y la presidenta de la Mesa Directiva de San Lázaro, Kenia López Rabadán, destacaron la relevancia de este proceso.

A partir de hoy, y hasta el viernes, se estarán recibiendo las inscripciones de quienes aspiran a formar parte del Consejo General del INE.

Este tema, por supuesto, es de la mayor importancia porque, como ustedes saben, hay tres vacantes para este Consejo”, comentó la diputada presidenta.

El líder de la mayoría reportó que esta semana quedará integrado e instalado el Comité Técnico de Evaluación.

Según la Constitución, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) propone a dos y nosotros tres. Ya hicimos una comunicación a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que nos envíen sus perfiles y nosotros nos reunimos esta semana para nombrar los tres que restan para que tengan los cinco”, detalló el también presidente de la Jucopo.

Contó el diputado Monreal que ya están recibiendo propuestas de posibles integrantes del Comité.

Hoy hablé con los coordinadores para que, si tienen alguna propuesta sobre los integrantes de este consejo técnico, me la hagan llegar para poder votarla de manera conjunta en la Junta de Coordinación Política en los próximos días”.

Respecto al proceso de inscripción de los aspirantes, el jefe de los morenistas en la Cámara Baja reseñó:

Ahora creo que había cerca de 20 ya inscritos, aunque no habían reunido todos los requisitos. Se les va a enviar la notificación para que cubran todos sus requisitos”.

Cuestionado respecto al retraso en el relevo, toda vez que la designación será después de la salida de los consejeros Ravel, Rivera y Zavala, el presidente de la Jucopo respondió: “No, no va con retraso, simplemente ellos concluyen el 5, se retiran, reciben su partida económica y los 15 días que restan estará el Consejo sólo con ocho, pero a las dos semanas ya estará completo el Consejo”.

jcp