Poder Judicial y Secretaría de las Mujeres firman convenio para fortalecer justicia de género

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Con el objetivo de articular una coordinación institucional que garantice el acceso pleno a la justicia para las mujeres y reduzca las brechas de desigualdad estructural, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el Órgano de Administración Judicial y la Secretaría de las Mujeres suscribieron un Convenio Marco de Colaboración en materia de perspectiva de género.

El acto protocolario estuvo encabezado por el Ministro Presidente de la SCJN, Hugo Aguilar Ortiz; el presidente del Órgano de Administración Judicial, Néstor Vargas Solano; la secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández Mora, y la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa, en su calidad de presidenta de la Comisión para la Igualdad entre Mujeres y Hombres de la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO).

Durante su intervención, la gobernadora Mara Lezama destacó que este acuerdo representa un paso hacia la construcción de un sistema jurisdiccional que responda a las realidades de violencia que enfrentan las mujeres en el país.

Subrayó que la iniciativa se alinea con el modelo de justicia incluyente impulsado por la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum.

"Este acuerdo permitirá articular esfuerzos entre distintas instancias para garantizar el acceso pleno a la justicia con perspectiva de género", señaló Lezama Espinosa.

La mandataria estatal presentó cifras sobre la reciente conformación del Poder Judicial en Quintana Roo, destacando una composición paritaria en los cargos sometidos a votación, con 62 juezas y 55 jueces.

Asimismo, reportó un incremento en la representación de los pueblos originarios dentro del sistema de justicia local. “ Hoy en Quintana Roo tenemos seis juezas indígenas y 28 jueces cuando antes solo habían 17, reflejando un compromiso con la representación de los pueblos originarios, cuando antes solo habían 17”, apuntó Lezama

El convenio establece lineamientos para mejorar la atención, protección y acompañamiento de mujeres en situación de vulnerabilidad.

Según lo expuesto por Cristina Solano Díaz, directora general de Igualdad Sustantiva y No Discriminación, y las ministras Sara Irene Herrerías Guerra y Yasmín Esquivel Mossa, el documento prioriza la capacitación técnica de los servidores públicos en derechos humanos e igualdad sustantiva.

La secretaria Citlalli Hernández Mora coincidió en que la relevancia del instrumento radica en la vinculación directa de políticas públicas entre el Poder Judicial y el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de las Mujeres, buscando consolidar instituciones con mayor capacidad de respuesta ante la violencia de género.

Se prevé que el acuerdo permita articular políticas públicas entre el Poder Judicial y la Secretaría de las Mujeres, en un contexto en el que se busca consolidar instituciones más sensibles a las desigualdades y a la atención de la violencia de género.

Por su parte, el Ministro Presidente de la SCJN, Hugo Aguilar Ortiz, afirmó que la firma de este convenio ocurre en un contexto de transformación del sistema judicial mexicano, donde la integración de la visión de género es un eje prioritario.

"Este convenio llega en buen momento, en el que hay un notable avance en la justicia para las mujeres", puntualizó.

Con esta firma, las instituciones firmantes se comprometen a establecer mecanismos de seguimiento que permitan evaluar el impacto de estas políticas en la protección efectiva de las ciudadanas y en la profesionalización de los órganos impartidores de justicia en todo el territorio nacional.

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