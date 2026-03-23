Sin maquillaje/ arlamont@msn.com/ 23 de marzo de 2026

LAS CRUCES

Señor Lamont, ¿se acuerda usted cuando había dos cruces, la Verde y la Roja? ¿Por qué existían estas dos y qué pasó con la Verde?

R. Sí la recuerdo, la Verde. En México la Cruz Verde y la Cruz Roja eran, en esencia, dos redes distintas de servicios de urgencias: la Cruz Verde era un servicio público de la ciudad (particularmente en CDMX) y la Cruz Roja es una institución humanitaria privada reconocida internacionalmente.

Las diferencias principales eran de origen y carácter jurídico;

- Cruz Verde: nace a inicios del siglo XX como Servicios Médicos de la Cruz Verde de la Ciudad de México; dependía del gobierno (primero de la policía y luego del Departamento del Distrito Federal / Secretaría de Salud).

- Cruz Roja: es parte del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja; en México se fundó en 1910 como asociación civil de asistencia humanitaria.

- Cruz Verde: atendía principalmente urgencias traumáticas (accidentes, heridos en la vía pública) mediante puestos de socorro y, después, hospitales como el de la Cruz Verde (hoy Hospital General Doctor Rubén Leñero).

- Cruz Roja: además de ambulancias y urgencias médicas, desarrolla ayuda en desastres, capacitación en primeros auxilios, programas comunitarios y otras acciones humanitarias.

- El nombre Cruz Verde viene de la calle donde estuvo el primer puesto de socorro, no de una organización internacional paralela a la Cruz Roja.

- La Cruz Roja usa el emblema protegido por los Convenios de Ginebra y tiene un marco legal internacional propio.

¿Por qué “desapareció” la Cruz Verde? Más que desaparecer de golpe, la Cruz Verde fue cambiando de nombre y estructura administrativa hasta integrarse en los servicios de salud públicos de la ciudad:

- En 1911 los servicios médicos de la policía pasan a llamarse Servicios Médicos de la Cruz Verde.

- En 1935 ese nombre se cambia a Jefatura de Servicios Médicos, perdiéndose el uso oficial de Cruz Verde como denominación institucional.

- En 1943 el antiguo Hospital de la Cruz Verde se transforma en el Hospital General Doctor Rubén Leñero, ya como parte de la red hospitalaria del gobierno y, con el tiempo, el término Cruz Verde se deja de usar para la red de hospitales y centros de salud.

- Desde 1960 se coordinan ambulancias de Cruz Verde y Cruz Roja para evitar competencia y duplicidades, lo que refuerza la integración práctica de los servicios de urgencias públicos con la Cruz Roja.

En resumen, la Cruz Verde era el nombre histórico de los servicios de urgencias del gobierno capitalino; al institucionalizarse y cambiar de denominación dentro de la Secretaría de Salud el nombre quedó en desuso, mientras que la Cruz Roja se mantuvo como la organización humanitaria visible a nivel nacional e internacional.