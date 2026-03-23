Roban patrulla y la utilizan para cometer asaltos

Un hecho inusual encendió las alertas de seguridad en el estado de Hidalgo, luego de que una patrulla oficial de la policía municipal de El Arenal fuera robada y utilizada presuntamente para cometer delitos en otra demarcación, antes de ser abandonada en una zona rural.

De acuerdo con información preliminar, la patrulla perteneciente a la Dirección de Seguridad Pública de El Arenal fue robada y posteriormente detectada en el municipio de Huichapan, a una distancia aproximada de 100 kilómetros.

Habitantes de distintas comunidades comenzaron a alertar sobre la presencia de una supuesta unidad oficial sospechosa mediante mensajes de voz difundidos en aplicaciones móviles.

En dichos reportes, señalaban que una patrulla aparentemente “clonada” estaba involucrada en actos ilícitos.

El conductor y el acompañante de un auto particular fueron obligados a descender por sujetos que iban en la patrulla Foto: Especial

Uno de los incidentes más relevantes ocurrió en las inmediaciones del entronque hacia la comunidad de Zothé, donde un adulto mayor fue despojado de su vehículo tipo Chevy.

Según versiones de testigos, la patrulla encendió sus torretas para indicarle que se detuviera.

Tras hacerlo, el conductor y su acompañante fueron obligados a descender por sujetos que viajaban en la unidad oficial, quienes posteriormente escaparon con el automóvil robado.

Horas más tarde, la patrulla —identificada con el número PMAR 017— fue localizada abandonada en una zona de monte del barrio Guadalupe, en la localidad de San José Aztlán, dentro del mismo municipio de Huichapan.

Hasta el cierre de esta edición, no se reportan personas detenidas en relación con estos hechos, ni se ha confirmado la localización del vehículo sustraído.

En tanto, el gobierno municipal de El Arenal informó mediante un comunicado que la unidad fue recuperada y se iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer lo ocurrido.

JCS