Profepa, ASEA y Pemex evaluarán daños en Veracruz y Tabasco por derrame de crudo

En el marco de la conferencia mañanera de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, la mandataria habló sobre el reciente derrame de petróleo registrado en el Golfo de México, que afectó costas de Tabasco y Veracruz, el cual fue provocado por un barco y no por la estatal Petróleos Mexicanos (Pemex), por lo que anunció que se solicitó la intervención de la Fiscalía General de la República (FGR) para determinar responsabilidades.

En este sentido, la jefa del Ejecutivo, explicó que las labores de atención en la zona incluyen acciones coordinadas entre dependencias federales, pues en el lugar, explicó, se encuentra ya personal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) y Petróleos Méxicano (Pemex).

De acuerdo a la información, estos elementos serán los encargados de evaluar los impactos ambientales y determinar posibles sanciones administrativas. Bajo esta premisa la primera presidenta detalló que instruyó al director de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, a trasladarse hoy, personalmente, al sitio afectado para supervisar la situación y determinar si se requieren más recursos para las tareas de limpieza.

Le pedí al director de Pemex que se fuera él personalmente a ver cómo está la situación y ver si se requieren más recursos para avanzar todavía más en la limpieza. Ahí (en el lugar afectado) está la Profepa, Semarnat y se invertirá todo el recurso que sea necesario para ayudar a los pescadores”, señaló.

La primera presidenta del país detalló que instruyó al director de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, a trasladarse hoy, personalmente, al sitio afectado. Cuartoscuro

¿Quién fue el culpable?

La presidenta Sheinbaum afirmó que el derrame de hidrocarburo registrado en la zona del Golfo de México, fue provocado por un barco de una empresa privada y no por Petróleos Mexicanos, como se ha estado ventilando.

Derivado de lo anterior y mientras por un lado se hacen labores de limpieza, la primera presidenta del país reveló que solicitó la intervención de la Fiscalía General de la República (FGR) para que analice el origen del derrame y sus consecuencias.

En cuanto a las afectaciones económicas, el gobierno federal evalúa posibles apoyos para pescadores perjudicados por la contaminación. No obstante, subrayó que la empresa responsable del barco deberá asumir la reparación de los daños una vez que se confirme su responsabilidad en los hechos.

Se tiene que tener la certeza de quién provocó este derrame y las consecuencias que esto implica en términos administrativos e incluso penales”, expuso.

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Afectados más de 630 kilómetros de litoral

Aunque aún no hay una resolución oficial respecto a los daños ambientales, hace un par de días la Red Corredor Arrecifal del Golfo de México y otras organizaciones, denunciaron que actualmente el derrame de hidrocarburos presentado desde los primeros días de marzo, ha impactado más de 630 kilómetros de litoral; lo que consideraron es una situación sumamente preocupante.

A pesar de que las autoridades han señalado que las playas están limpias y Pemex ha informado sobre un avance de 85% de la limpieza, la información de la Red Corredor Arrecifal del Golfo de México y las comunidades evidencia otra realidad: la mayoría de las playas no ha recibido limpieza y sigue arribando chapopote en casi todos los sitios. La limpieza se limita a las playas y no se ha estimado el impacto en los arrecifes”, indican.

Por último, se hizo público un mapa en el cual se puede revisar la información de todos los sitios afectados con el fin de que se lleve un seguimiento puntual ante la emergencia ambiental en la zona.

Actualmente el derrame de hidrocarburos ha impactado más de 630 kilómetros de litoral Cortesía

fdm