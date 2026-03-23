Matthias Bluebaum, la revelación de Alemania

El alemán Bluebaum de 28 años y 2698 puntos de rating (su mayor hasta la fecha) es considerado el “candidato” sorpresa del torneo, donde calificó al quedar en 2° lugar en el Fide Grand Swiss celebrado en Samarkanda Uzbekistán, en septiembre del 2025. Consiguió su título de gran maestro a los 18 años en el 2015 y si bien no brilló como joven prodigio como sus futuros rivales en el evento, su actitud seria y muy profesional lo ha llevado a un progreso consistente. Ya tiene en su haber importantes éxitos como ser campeón europeo en dos ocasiones, en 2022 y 2025. Dueño de una excelente preparación de la primera fase del juego, el muy estudioso Matthias es respetado por su sólida técnica y fino juego posicional. Aunque no es considerado de los favoritos se espera de él varios descalabros sobre sus más renombrados oponentes. Veamos una de sus instructivas victorias.

Blancas: Matthias Bluebaum (2510) – Negras: Alex Jedlicka (2259) Pardubice, 2014 Defensa Bogo-india [E11]

1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cf3 Ab4+ 4.Cbd2 b6 5.a3 Axd2+ 6.Cxd2 (una línea poco usual, comparada con 6.Axd2 o 6.Dxd2) 6...Ab7 7.Dc2 d5 8.e3 0–0 9.b4 Cbd7 (el negro va a llegar a una posición con poco espacio. Era mejor jugar 9...a5 10.b5 dxc4) 10.Ab2 Tc8 (era ya necesaria 10...dxc4 para evitar la siguiente expansión blanca) 11.c5! c6 (evita el “doblete” en c6, pero su alfil quedará ahora muy pasivo) 12.Ad3 De7 13.0–0 e5 (Jedlicka quiere respirar con esta jugada, pero tiene el inconveniente que también se abre la diagonal del alfil de b2, sin opositor negro. Con su siguiente reacción central, Bluebaum demuestra que ya tiene una ventaja posicional decisiva) 14.e4! bxc5 15.dxc5 h6 (intentar cerrar la posición no se consigue tras 15...d4 16.Cc4 Ce8 17.f4!) 16.Tae1 dxe4 17.Cxe4 Cxe4 18.Txe4 Tce8 (tampoco se evita la apertura de líneas con 18...f5 por la curiosa variante 19.Te2 e4 20.f3! exd3 21.Txe7 dxc2 22.Txg7+ Rh8 23.Txd7+ Rg8 24.Tg7+ Rh8 25.Txb7+ con final pieza de ventaja y final ganado) 19.Te3! (ahora si conviene controlar el cuadro f5 ya que si 19.f4 f5 20.Te3 e4 y las negras todavía logran resistir) 19…Ac8 20.f4! f6 21.Dc4+ (sigue ahora una vistosa maniobra de la dama por cuadros blancos para ganar el peón de c6) 21…Rh8 22.De4! f5 23.Dxc6 Cb8 24.Dg6 Tf6 25.Dh5 Cd7 26.fxe5 f4 (ya no hay defensa: si 26...Tff8 27.e6! Cf6 28.Dxf5 ganando más material y el ataque continúa. Ahora el alfil de b2 será el protagonista en el ataque de Bluebaum) 27.exf6! Dxe3+ 28.Rh1 Cxf6 29.Axf6! f3 (si 29…exf6 30.Dxh6+ Rg8 31.Dh7+ Rf8 32.Ag6 De6 33.Dh8+ Dg8 34.Dxf6+ gana de inmediato) 30.Txf3 Dc1+ 31.Tf1 Te1 32.Axg7+! y las negras se rindieron; luego de 32…Rxg7 llega el mate con 33.Dg6+ Rh8 34.Dh7++ 1–0.

Solución al problema del diagrama. Bluebaum inicia la combinación decisiva con 31.Txd5! Dxd5 32.Td1 De6 33.Dh3+! (entra la dama a la ofensiva, aunque también 33.Txd7! Dxd7 34.Cxe5 era igualmente decisivo) 33…Rg7 34.Ah6+ Txh6 (tampoco resistían tanto 34...Rg8 35.Txd7! Dxd7 36.Ab3+ Rh7 37.Axf8++ como 34...Rf7 35.Txd7+! Dxd7 36.Cxe5+ ganando la dama) 35.Dxh6+ Rg8 36.Txd7! Dxd7 37.Ab3+ Tf7 38.Cf6++ 1–0. Como se ha podido comprobar, incluso jugadores con fama de “posicionales” como Bluebaum también pueden producir bonitas partidas de ataque.

Guil Russek /Especial