Aumenta mortandad de fauna en el Golfo

VERACRUZ, Ver.— El mes de marzo está a menos de una semana de terminar y el derrame de petróleo en las costas del Golfo de México aún producen estragos en la fauna marina de Veracruz.

Tan sólo ayer, en las playas de Villa del Mar, donde suelen agruparse turistas, las olas trajeron consigo el cuerpo inerte de una tortuga, la octava víctima de una marea de chapopote que avanza por el litoral veracruzano.

Desde principios de mes, un derrame de hidrocarburos ha transformado el paisaje costero en un escenario crítico, no solo para los pobladores sino también para la vida silvestre, que le ha tocado sobrellevar el rastro de crudo en municipios que van desde Cazones hasta Coatzacoalcos.

A medida que el hidrocarburo alcanzó los esteros y zonas pesqueras, el ayuntamiento de Nautla emitió una alerta urgente a las cooperativas para suspender el uso de redes, ante el temor de que el chapopote no sólo destruya los ecosistemas, sino que también las herramientas de trabajo y por lo tanto, el sustento de cientos de familias.

Hasta ayer, se tenía reporte de ocho tortugas marinas, tres delfines y un pelícano muerto.

Mientras tanto, en el marco de la Cumbre Tajín, al norte del estado, la gobernadora Rocío Nahle aseguró no tener conocimiento de la cifra exacta de animales fallecidos, aunque aseguró que las autoridades competentes ya se encuentran gestionando la emergencia ambiental en la zona.

No obstante, en Nautla las autoridades solicitaron a los ciudadanos y pescadores reportar cualquier indicio de hidrocarburo en las playas, en los esteros o en las zonas que tradicionalmente son pesqueras.

Excélsior publicó el pasado sábado que la Secretaría de Marina-Armada de México puso en marcha acciones operativas tras detectar la presencia de manchas de hidrocarburo en playas del norte de Veracruz, con impacto en zonas de Tuxpan, Tamiahua y Cazones.

Como parte del protocolo, el mando naval instaló y sesionó en dos ocasiones el Comité de Coordinación Local del Plan de Contingencias para Derrames de Hidrocarburos.