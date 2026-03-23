La República de las Letras / 23 de marzo de 2026

Revelan fraudes en el INBA

El muralista Leopoldo Hernández Castellanos informó que el SAT le reclamaba impuestos por dinero que presuntamente le pagó Bellas Artes en 2024, pero que nunca cobró porque, dijo el denunciante, “nunca he trabajado ahí” (en la Escuela de Iniciación Artística No. 1). Como suele suceder, ante la denuncia de Hernández Castellanos, la Fiscalía General de la República se declaró incompetente, pese a que se trataba de mal manejo de fondos federales; pasó a la Fiscalía capitalina, que a su vez la remitió a la alcaldía Cuauhtémoc y de ahí a una dependencia en Peralvillo, donde los agentes vieron que se trataba de un asunto federal y devolvieron el expediente a la FGR, que se negaba a recibirlo, pero finalmente tuvo que aceptarlo. Por otra parte, en noviembre de 2025 la directora de la Escuela hizo la respectiva denuncia ante sus superiores, pero la burocracia de Bellas Artes no se mostró dispuesta a investigar y prefirió despedir a la funcionaria, mientras que sigue en nómina el principal acusado, el administrador José Heriberto Cortés Escobedo, sin que a la fecha se haya realizado una auditoría. Con el paso de los días se han hecho otras denuncias. Veremos que sigue.

50 años de los argenmex

Hoy, a las 10 de mañana, en el Instituto de Ciencias Sociales de la UNAM, se inaugura la jornada interinstitucional A 50 años del golpe en Argentina, mirada de México. A las 12:30 se realizará el conversatorio Hijes (sic) del exilio: memorias, experiencias y presentes en México, con Micaela Gramajo, Natalia Bruschtein y Marcos Roth. Modera Ana Laura Ramos Saslavsky. Habrá también mesas con testimonios del exilio con Soledad Lastra como moderadora. A las 19 horas se proyectará el documental El caído del cielo, de Modesto López, en la librería del Fondo de Cultura Económica de la Condesa. El martes 24, de 11 a 18 horas, en el INERHM de San Ángel habrá dos mesas sobre arte y dictadura. Coordina Ana Salinas. En la Escuela Nacional de Artes Cinematográficas de la UNAM, a las 18 horas, se proyectará el filme Argenmex, 20 años. La historia es ésta, de Jorge Denti, para seguir con el conversatorio Protagonistas del exilio. Diálogo con realizadorxs. El miércoles 25, a partir de las 10, en el Salón de Actos de la Facultad de Filosofía y Letras, habrá varias mesas y una conferencia magistral de Marcelo Salas. El jueves, de 10 a 13 horas, cerrará la Jornada con el conversatorio Memoria y perspectiva del golpe en Argentina a 50 años y, en Tlatelolco, la presentación del libro Miradas sobre asilos y exilios de América del Sur en México durante la Guerra Fría, editado por la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Breviario…

El youtuber Carlos Pozos, alias Lord Molécula, frente a doña Clara Brugada, jefa de Gobierno de la CDMX, expresó su agradecimiento a todas las mujeres de México “porque gracias a sus senos, gracias a sus chiches fuimos amamantados todos y todas”. La oficina de Comunicación tendrá que retirarle el chayo, embute o apoyo económico. @@@ En varias ciudades mexicanas, ante la complacencia o indiferencia de las autoridades, se presentó la banda nazi de rock Satanic Warmaster, grupo racista y antisemita finlandés. Los fachos tocaron en San Luis Potosí, en un lugar secreto del Estado de México y en el Centro Histórico de Puebla. Ignoramos si las autoridades saludaron con el consabido ¡Heil Hitler! @@@ Pasado mañana, miércoles 25, a las 18 horas, se rendirá homenaje a la querida Anamari Gomís en un conversatorio con Ana Clavel y Ana García Bergua. La cita es en la Casa Universitaria del Libro (Orizaba y Puebla, Col. Roma. @@@ El próximo domingo, a las 12 del día, en la Sala Ponce de Bellas Artes se conmemora el centenario del natalicio de Jaime Sabines, con Homero Aridjis, Efraín Bartolomé, Mónica Mansour, David Anuar y la biógrafa del bardo chiapaneco: Pilar Jiménez Trejo.