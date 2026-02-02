Robots Humanoides llegan a Nuevo León con la instalación de la empresa Reflex Robotics

Nuevo León tendrá la primera fábrica en Latinoamérica especializada en la manufactura de robots humanoides con la instalación en este estado de la empresa Reflex Robotics.

El propio gobernador del estado, Samuel García, realizó el anunció durante su gira por Nueva York.

Samuel García estableció que "el estado de Nuevo León va a ser el primero en producir estos robots humanoides, va a producir más de 2 mil empleos, esta empresa está anticipando el futuro con robots multipropósito que hacen de todo y es el futuro y van a ser 100 por ciento hechos en Nuevo León".

En el video que compartió en sus redes sociales se puede apreciar como el gobernador estatal interactúa con un robot humanoide que le proporciona una bebida y también toma su abrigo.

Samuel García, gobernador de Nuevo León, interactúa con un robot humanoide Foto: Especial

La empresa, fundada por graduados de MIT, será la primera empresa instalada en América Latina, que desarrolla robots para automatizar distintos procesos industriales.

Se espera que la instalación de esta empresa brinde mayores oportunidades para estudiantes de Nuevo León y todo México para la industria de la IA (Inteligencia Artificial) al proyectar la generación de 2 mil nuevos empleos.

Desde este centro que estará instalado en Nuevo León se controlarán los robots humanoides que operan en distintas fábricas de Estados Unidos.

Con esta tecnología, el costo de las operaciones en las compañías se reducirá considerablemente, beneficiando la producción y el servicio al consumidor final.

Un robot humanoide de la empresa Reflex Robotics Foto: Especial

Samuel García busca ampliar cortina de El Cuchillo

Días atrás, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, anunció que su administración impulsa un proyecto para ampliar cuatro metros la cortina de la presa El Cuchillo, con el objetivo de incrementar hasta en 50 por ciento su capacidad de almacenamiento y evitar que se repita una crisis hídrica como la que enfrentó la entidad entre 2022 y 2024.

El mandatario estatal explicó que actualmente se realizan trabajos y estudios técnicos en coordinación con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), con miras a rehabilitar infraestructura clave de la presa y aprovechar la intervención para aumentar su altura. De acuerdo con García, esta obra permitiría fortalecer de manera significativa el abasto de agua para el área metropolitana de Monterrey y garantizar reservas suficientes ante escenarios de sequía prolongada.

Al detallar el estado actual del proyecto, el gobernador señaló que ya se llevan a cabo labores preliminares para evaluar las condiciones estructurales del embalse, particularmente de la compuerta y la cortina, las cuales presentan un desgaste considerable debido a su antigüedad.

El gobernador aseguró que Nuevo León ya superó la crisis de agua y precisó que la presa El Cuchillo tiene hoy una capacidad aproximada de mil 300 millones de metros cúbicos, pero con la ampliación podría alcanzar hasta los 2 mil millones de metros cúbicos, lo que representaría una reserva estratégica sin precedentes para el estado.

Samuel García destacó que están “platicando con Conagua para ampliar la presa del cuchillo. Tenemos que arreglar la compuerta y la cortina porque es muy viejita. Queremos aprovechar la vuelta para no solo hacerla de nuevo y arreglarla, sino ampliarla cuatro metros más alta y con eso vamos a tener 50 por ciento más agua en El Cuchillo, el cual hoy tiene capacidad de mil 300 metros cúbicos y podríamos almacenar dos mil metros cúbicos”.

El mandatario estatal explicó que el incremento en la capacidad de almacenamiento equivaldría a contar con tres presas León o tres presas Cerro Prieto, lo que permitiría asegurar agua suficiente para el futuro de Nuevo León.

Para que se den una idea, este aumento es tres presas León o tres presas Cerro Prieto. Imagínense la capacidad de agua que tendríamos para el futuro”, aseveró.

Samuel García subrayó que esta estrategia forma parte de una política integral para que el estado no vuelva a enfrentar una emergencia hídrica como la ocurrida en años recientes, cuando miles de familias padecieron cortes prolongados en el suministro.

El mandatario estatal añadió que, de acuerdo con estándares internacionales, las grandes ciudades deben contar con al menos 25 por ciento más agua de la que requieren en condiciones de crisis, criterio que Nuevo León busca cumplir de manera permanente. Bajo esa premisa, García afirmó que la entidad no volverá a enfrentar una crisis hídrica si se mantienen los proyectos y la coordinación entre los distintos niveles de gobierno.

Después de lo vivido, Nuevo León no va a volver a tener crisis en los siguientes años si Agua y Drenaje hace su trabajo, obviamente con Conagua y el Gobierno Federal”, aseguró.

Finalmente, el gobernador reiteró que, aunque la crisis ha sido superada, no se debe bajar la guardia, por lo que además de la ampliación de El Cuchillo se analizan otros proyectos hídricos, como sistemas de reúso y el aprovechamiento integral de nuevas fuentes, con el objetivo de cuidar cada gota del recurso.

jcp