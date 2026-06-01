Rinden homenaje a hombres y mujeres del mar

Durante la ceremonia conmemorativa por el 84 aniversario del Día de la Marina Nacional, la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, rindió un homenaje a las mujeres y hombres de mar.

Reconoció a la Marina Armada de México como una institución de honor, encargada de proteger las costas y de estar siempre presente en los momentos en que la población lo ha necesitado.

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“Cada primero de junio recordamos una historia que nació en el mar y que sigue dando orgullo a nuestra nación, una historia de trabajo, de identidad y de servicio, ligada a la grandeza de quienes han dedicado su vida a servir desde cada puerto, cada costa y cada embarcación”, expresó Salgado Pineda.

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El acto protocolario se llevó a cabo a bordo del buque MarinaBus Acapulco 1, donde la mandataria estatal destacó el esfuerzo permanente de la institución en tareas de construcción, acciones de seguridad y el cuidado de los puertos para proteger a las familias.

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La titular del Ejecutivo estatal participó en la colocación de una ofrenda floral a mitad de la Bahía de Santa Lucía. Durante este acto, se rindieron honores fúnebres en memoria de los marinos que ofrendaron su vida en el mar durante el cumplimiento de su deber.

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La gobernadora reafirmó su compromiso de mantener una estrecha colaboración con las fuerzas armadas para garantizar la seguridad en la entidad: “Su trabajo enaltece a México, fortalece a Guerrero y nos recuerda que servir a la Patria, es una de las formas más altas de servir a nuestro pueblo. Seguiremos caminando de la mano, con la convicción de que el servicio, la unidad y el amor al pueblo, son la ruta para seguir construyendo un Guerrero más fuerte, un Guerrero más seguro y más solidario”.

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El Jefe de Estado Mayor de la Octava Región Naval, Joel Sandoval Gómez, dio lectura al mensaje oficial del Secretario de Marina y Alto Mando de la Armada de México, Raymundo Pedro Morales Ángeles, en donde enfatizó que esta es una fecha emblemática, donde se celebra la consolidación del Poder Marítimo Nacional y se reconoce a todas las personas que hacen posible que México navegue con seguridad, desarrollo y soberanía.

“Hoy, México reconoce a su gente de mar, a quienes hacen del océano una ruta de trabajo, servicio y esperanza. Y a quienes, desde un puerto, una cubierta, una patrulla oceánica, un muelle, una plataforma o una embarcación pesquera, contribuyen diariamente al desarrollo nacional”, concluyó.