Recuperan cuerpo de un hombre ahogado en presa de Huimilpan, Querétaro

Personal especializado en búsqueda y rescate logró la recuperación del cuerpo de una persona que perdió la vida por ahogamiento en la presa El Zorrillo, ubicada en el municipio de Huimilpan.

El operativo se desplegó tras el reporte de una persona desaparecida en el cuerpo de agua, situación que movilizó a elementos de Protección Civil Municipal de Huimilpan, quienes solicitaron el apoyo de personal especializado en rescate acuático para fortalecer las acciones de localización.

En respuesta a la emergencia, integrantes de la Coordinación Estatal de Protección Civil de Querétaro (CEPCQ) acudieron al lugar con equipo técnico y personal capacitado en maniobras de búsqueda subacuática, sumándose a los esfuerzos realizados por corporaciones municipales y cuerpos de emergencia de la región.

Las labores se desarrollaron bajo una estrategia coordinada entre las distintas instituciones participantes, lo que permitió la localización y posterior recuperación del cuerpo de un hombre. Una vez concluida la intervención, las autoridades competentes realizaron los procedimientos correspondientes para la identificación de la víctima y la integración de las investigaciones necesarias.

Durante el operativo también destacó la participación del equipo de Rescate Acuático de Protección Civil de El Marqués, cuyos elementos colaboraron de manera conjunta en las maniobras realizadas dentro de la presa, contribuyendo al éxito de las tareas de búsqueda.