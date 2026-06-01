ANTAD destaca impacto del PASIC para contener precios y asegurar abasto

Diego Cosío Barto, presidente ejecutivo de la ANTAD (Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales), dijo en entrevista con Negocios en Imagen, con Darío Celis:

Que el PASIC, vigente desde 2022, ayuda a contener el impacto inflacionario en productos básicos, al mantener una canasta de 24 productos con un precio máximo accesible para las familias de menores ingresos, además de garantizar su abasto en las cadenas afiliadas a la ANTAD.

Reveló que los principales retos han sido las fluctuaciones en productos perecederos, como jitomate y carnes, aunque autoridades y empresas han trabajado en mesas de coordinación para estabilizar precios y asegurar la oferta mediante acuerdos con productores y proveedores.

Detectó una desaceleración en el consumo durante 2026, pero mantiene expectativas positivas para el segundo semestre, impulsadas por eventos como el Mundial, el regreso a clases y el Buen Fin, que podrían reactivar las ventas y el consumo.