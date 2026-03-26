En el marco del centenario del nacimiento de Jaime Sabines, el diputado Ricardo Monreal Ávila afirmó que la poesía y la política “nunca han estado separadas”, al encabezar un homenaje al poeta chiapaneco en el Palacio Legislativo de San Lázaro.

Durante el “Encuentro de poetas: 100 años de Jaime Sabines. El poeta del Congreso”, organizado por el Espacio Cultural de San Lázaro, el también presidente de la Junta de Coordinación Política sostuvo que ambas disciplinas comparten un mismo origen: la necesidad de comprender y nombrar la realidad social, así como de interpretar el pulso de una comunidad.

Reproducir Ricardo Monreal reivindica la poesía como herramienta de la política en homenaje a Sabines

Su punto de unión más sólido es la palabra verdadera, la palabra humilde, empática”, expresó ante legisladores, escritores, académicos y representantes culturales reunidos en el recinto parlamentario.

En su intervención, Monreal destacó que Sabines no sólo fue una de las voces más representativas de la poesía mexicana contemporánea, sino también un legislador que ocupó una curul en el Congreso de la Unión, lo que —dijo— evidencia la histórica cercanía entre la literatura y la vida pública en México.

Recordó que el autor de Los amorosos entendía que la palabra, tanto en la tribuna como en la poesía, debía estar sustentada en la verdad y en la experiencia humana, alejada de artificios y conectada con la realidad cotidiana de las personas.

Sabines supo que la palabra verdadera no es ornamento, sino comunión; no es evasión, sino presencia viva entre los otros”, señaló el legislador al subrayar la vigencia del pensamiento del poeta chiapaneco a cien años de su nacimiento.

Monreal enfatizó que este legado interpela directamente a quienes ejercen la representación popular, al advertir que legislar no debe limitarse a la elaboración técnica de normas, sino que implica interpretar el sentir de la nación con sensibilidad, imaginación moral y responsabilidad.

El legado que hoy nos interpela es claro: legislar no es sólo crear normas, sino interpretar el sentir de una nación, y para ello se requiere sensibilidad y formación humanista”, subrayó.

Ante ello, hizo un llamado a los legisladores a fortalecer su formación cultural y acercarse a la literatura, al considerar que un Congreso con mayor bagaje humanista tiene mejores herramientas para dialogar, comprender y representar a la ciudadanía.

En ese sentido, informó que se han promovido círculos de lectura al interior del Poder Legislativo, con el objetivo de fomentar la reflexión y enriquecer el debate parlamentario desde una perspectiva más amplia.

Un Congreso que lee es un Congreso que comprende mejor, que dialoga mejor, que representa mejor”, sostuvo.

El diputado también hizo referencia a la tradición histórica de figuras que combinaron la actividad política con la literaria, como Andrés Quintana Roo, Leona Vicario e Ignacio Manuel Altamirano, así como personajes más cercanos en el tiempo como Carlos Pellicer, Griselda Álvarez y el propio Sabines.

Subrayó que todos ellos entendieron la palabra como una responsabilidad pública, capaz de incidir tanto en la construcción de leyes como en la conciencia social.

En el marco del homenaje, se presentó el libro “Poetas del Congreso, una patria para Sabines”, una obra que reúne textos de legisladores, poetas e intelectuales que han transitado por la vida parlamentaria y que, de acuerdo con Monreal, constituye una “cartografía humanista” del país.

El legislador explicó que esta publicación busca tender un puente entre la tribuna política y la vida interior de México, al recoger voces que han reflexionado sobre la identidad, la patria y las emociones colectivas desde la palabra escrita.

El evento contó con la participación de poetas provenientes de entidades como Puebla, Hidalgo, Chiapas, Colima, Baja California y Michoacán, así como invitados internacionales de países como España, Honduras, Cuba y República Dominicana, quienes se sumaron a la conmemoración del centenario del autor chiapaneco.

Asimismo, estuvieron presentes integrantes de la familia Sabines, autoridades culturales y representantes del Instituto Cervantes, en una jornada que destacó la vigencia de la obra del poeta en la vida pública y cultural de México.

Monreal concluyó su intervención al reiterar que la poesía y la política seguirán encontrándose mientras exista una palabra auténtica que busque expresar la verdad de un pueblo.

Mientras exista una palabra que busque decir la verdad de un pueblo, la poesía y la política seguirán encontrándose”, expresó al cerrar su mensaje.

Finalmente, recordó con aprecio la figura de Jaime Sabines y destacó que su obra continúa influyendo en generaciones de escritores dentro y fuera de México, consolidándolo como una de las voces más perdurables de la literatura en lengua española.

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