Morena minimiza alcance de iniciativa contra doble nacionalidad

La diputada federal de Morena, Dolores Padierna, minimizó el alcance de la reforma para impedir que personas con doble nacionalidad ocupen la Presidencia de la República, gubernaturas o la Jefatura de Gobierno.

Aseguró que, de aprobarse, la modificación a los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no afectará a millones de mexicanos en el extranjero que cuentan con una segunda nacionalidad, sino a “unas tres o cinco personas” que se encuentran en esta condición, dijo sin dar nombres.

Son excepcionales, son tres, cinco personas que realmente tienen doble nacionalidad y podrían aspirar a ser presidentes de la República para el 2030”, recalcó.

En entrevista con Excélsior, luego de presentar la nueva edición del libro “Fidel, el imaginario mexicano”, Padierna Luna sostuvo que la doble nacionalidad permanecerá como un derecho constitucional; sin embargo, la restricción se aplicaría únicamente a quienes aspiren a ocupar los principales cargos de elección en el país.

La vicecoordinadora de la bancada de Morena en San Lázaro justificó la medida bajo el argumento de evitar conflictos de interés en el ejercicio del poder.

Quien quiera gobernar su estado, cualquiera de los 31 estados, o la Jefatura de Gobierno, tiene que ser mexicano por un asunto de conflicto de interés. No puede haber doble interés. Se tiene que gobernar para nuestro país, para los mexicanos, defender siempre el interés nacional y el interés del pueblo de México. No puede haber otro interés que ese”, agregó.

Cuestionada sobre si la propuesta tiene dedicatoria para una persona en específico, entre ellos el exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca o algún gobernador o gobernadora de estados fronterizos, Dolores Padierna enfatizó que no se trata de un “veto personal para nadie”.

Foto: Andrea Murcia | Cuartoscuro

Sin embargo, reconoció que sí tendría consecuencias para quien cuente con doble nacionalidad y busque competir por la Presidencia.

Se refirió al caso de Maru Campos, quien en 2022 fue señalada por el exgobernador Javier Corral, de tener nacionalidad estadounidense, lo que fue desmentido por la actual gobernadora panista de Chihuahua.

No tiene dedicatoria a Maru Campos, tiene dedicatoria a quien quiera ser presidente o presidenta y tenga que renunciar a la otra nacionalidad. Aquí queremos mexicanos de mil por ciento”, remató Dolores Padierna.

La iniciativa, anunciada por la presidenta Claudia Sheinbaum, se espera que sea enviada al Congreso al inicio del periodo ordinario de sesiones, el próximo 1 de septiembre y sea analizada de manera prioritaria.

Morena alista agenda de más de 30 iniciativas

Dolores Padierna adelantó que la bancada de Morena llegará a su reunión plenaria del próximo domingo 30 de agosto con una agenda legislativa “impresionantemente fuerte”, en la que se definirán las prioridades para el nuevo periodo de sesiones.

La legisladora explicó que los diputados comenzarán con las iniciativas que ya fueron estudiadas durante la Comisión Permanente, posteriormente incorporarán nuevas propuestas presidenciales, entre ellas, la de la doble nacionalidad.

Especial

Detalló que entre los temas que perfilan para el periodo se encuentra la legislación sobre bienestar animal, que lleva cuatro décadas pendiente; la reforma en materia de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, actualmente en consulta; una iniciativa para proteger a niñas, niños y adolescentes de contenidos no aptos y otros riesgos en redes sociales.

Vamos a obligar a las plataformas para que pongan todo lo que tengan que hacer para proteger a nuestra niñez y adolescencia”, sostuvo.

A la plenaria, que se realizará en la sede del Palacio Legislativo de San Lázaro, acudirán funcionarios del gobierno federal para presentar propuestas y definir líneas de acción.

Está prevista la participación de los secretarios de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez; de Economía, Marcelo Ebrard; de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco y de Hacienda, Edgar Amador Zamora, quien expondrá los alcances del paquete económico que el Ejecutivo entregará al Congreso el 8 de septiembre.

También participará la consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, para revisar el paquete de iniciativas que prepara el gobierno federal.

Padierna también mencionó como parte de la agenda el análisis del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá y las condiciones comerciales con sus socios de América del Norte.