Gozan 21 millones de mexicanos de doble ciudadanía

Datos del Consejo Nacional de Población (Conapo) y del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), arrojan que existen entre 18 y 21 millones de ciudadanos mexicanos con doble o múltiple nacionalidad.

Serían ellos a quienes potencialmente se les inhibiría de participar por una gubernatura o la Presidencia de México, con la iniciativa anunciada por el Ejecutivo Federal.

El Anuario de Migración y Remesas México 2022, publicación del Conapo, BBVA Research y Fundación BBVA, registró que, en 2020, la población nacida en el extranjero que reside en México ascendió a un millón 168 mil personas, de las cuales prácticamente la mitad, 569 mil 746 personas (48.8%), tienen nacionalidad mexicana.

Gaspar Romero

A nivel internacional, el grupo de mexicanos por nacimiento que tienen nacionalidad estadunidense es de entre 3.8 y 4 millones; ellos viven en EU y son ciudadanos por naturalización.

Y está el número más nutrido, de unos 13 millones 500 mil personas que nacieron en EU de primera generación con derecho.

Irrenunciable

De acuerdo con el anuario, la población nacida en el extranjero que en 2020 vivía en México se concentró en entidades federativas, con más de 100 mil personas, entre ellas: Baja California, con 142 mil 707; Ciudad de México, 106 mil 184; Chihuahua, 97 mil 812, y Jalisco, 87 mil 619.

En contraste, con menos de 10 mil personas están: Tlaxcala, con 4 mil 249; y Campeche, con 6 mil 836, y Tabasco, con 6 mil 154.

En marzo de 2026, la Secretaría de Relaciones Exteriores informó que en los últimos mese se habían incrementado los trámites para obtener la nacionalidad mexicana en los consulados de EU.

El TEPJF determinó que los ciudadanos con doble nacionalidad sí podrán participar como integrantes de las mesas directivas de casilla, en las elecciones de 2018.

De acuerdo con sus estadísticas, fueron más de 125 mil personas las que obtuvieron la nacionalidad en el país vecino durante 2025, esa cifra representó un incremento histórico de 153% en comparación con los registros de 2024.

El Consulado General de México en Houston encabezó el volumen del trámite con casi 11 mil registros en 2025, superando sustancialmente las 3 mil 776 trámites actuaciones de 2024.

Otros incrementos registrados por Relaciones Exteriores se dieron en las sedes consulares de Orlando de 444% y Milwaukee de 333%. Este incremento refleja una estrategia de las familias binacionales para dotar a sus hijos menores de edad de la protección consular de México y garantizar la libertad de tránsito entre ambas naciones.

Reproducir La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabeza su conferencia mañanera del 27 de agosto de 2026.

Desde el 14 de abril de 2023, en la página web del gobierno federal está un link del Centro de Información a Personas Mexicana (CIAM), en donde se ofrece ayuda para recuperar la nacionalidad mexicana.

En esa página web se informa que tiene nacionalidad mexicana toda persona nacida en territorio mexicano sea cual fuere la nacionalidad de su padre o madre; las personas nacidas en el extranjero hijas de padre mexicano o madre mexicana (o ambos ascendientes mexicanos) y las personas nacidas en el extranjero hijas de padre mexicano por naturalización o madre mexicana por naturalización (o ambas personas ascendientes mexicanas por naturalización).

Desde 1998 la Ley de Nacionalidad de México permite que las personas mexicanas cuenten con otra nacionalidad. El 20 de marzo de 1998, se impulsó una reforma constitucional que consagró el principio de no pérdida de la nacionalidad mexicana por nacimiento.