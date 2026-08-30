Morena alista debate sobre doble nacionalidad para gobernadores y Presidente

Una vez que llegó a la Cámara de Diputados la iniciativa del Ejecutivo Federal para reformar la Constitución y establecer que quienes ejerzan la titularidad de las gubernaturas o la Presidencia de la República no tengan doble nacionalidad, la Comisión de Puntos Constitucionales se declaró lista para iniciar su análisis.

La propuesta establece que quienes cuenten con doble nacionalidad deberán renunciar a una de ellas, en los términos que establece la ley, antes del registro de su candidatura ante la autoridad electoral competente.

El debate iniciaría el martes o miércoles de esta semana que inicia, una vez que sea turnada por la Mesa Directiva a la comisión y pueda comenzar su discusión, adelantó en entrevista el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Leonel Godoy Rangel.

“Nosotros somos unos convencidos de que, para ser electo a un cargo, en general, y más para un cargo ejecutivo como gobernador o Presidente de la República, sí debemos tener una sola nacionalidad”, sostuvo el morenista.

A su juicio, la reforma busca hacer explícito un requisito que ya contempla la Constitución, pero que, dijo, “ha generado distintas interpretaciones”.

“Siempre ha sido así, pero ahora es bueno que sea expreso. No estaba en duda que tenían que ser mexicanos, pero ahora es bueno que sea expreso y que obligue a quien tiene doble nacionalidad a renunciar a una de las dos”, señaló.

Godoy reconoció que el tema generará resistencia política, luego de que PAN y PRI adelantaron su rechazo a la propuesta, aunque afirmó que eso “no es nuevo”.

“Pues ellos nunca han ido con nosotros, no es nada nuevo”, remarcó.

Acusó que el llamado “PRI-AN” dejó de respaldar reformas que, a su juicio, atiendan las causas populares.

“Hace mucho tiempo que no esperamos su colaboración para mejorar la legislación mexicana, que sea siempre al servicio del pueblo de México. Hace rato que abandonaron las causas populares”, afirmó.

“Ya entendemos por qué se quejan”, dijo al respecto la consejera jurídica de la Presidencia de la República, Luisa María Alcalde, quien cerró la pasarela de funcionarios federales en la Plenaria del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, realizada este domingo previo al arranque del periodo ordinario del tercer y último año de la LXVI Legislatura.

La funcionaria aprovechó para defender la reforma y explicó que plantea modificar tres artículos constitucionales relacionados con la Presidencia, las gubernaturas y la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

Explicó que actualmente la Constitución exige que quienes aspiren a estos cargos sean mexicanos por nacimiento, pero el artículo 32 ha dado pie a distintas interpretaciones respecto a quienes poseen una segunda nacionalidad.

“Para poder tener claridad, estamos presentando una reforma donde se establezca con claridad que no solamente es que adquieran, sino que previamente, si se tiene doble nacionalidad, antes de inscribirte en el INE como candidato o candidata a la Presidencia de la República, o a gobernador o gobernadora, tengas que renunciar a tu segunda nacionalidad y quedarte únicamente con la nacionalidad mexicana”, explicó.

Alcalde sostuvo que el objetivo es garantizar que las decisiones de quienes ocupen las principales responsabilidades ejecutivas del país se conduzcan bajo criterios de soberanía nacional.

“Qué más importante, de entrada, que la Presidencia, comandante o comandante suprema de las Fuerzas Armadas, pues que se guíe con soberanía y con respeto a nuestra patria”, planteó.

Reconoció que la iniciativa provocará debate político, pero insistió en que busca terminar con las interpretaciones sobre el alcance de la doble nacionalidad.

“Va a ser, sin lugar a dudas, todo un debate, porque hay quien no está de acuerdo”, admitió.

Paquete económico, prioridad legislativa

Al dar la bienvenida, el presidente de la Junta de Coordinación Política en San Lázaro, Ricardo Monreal, le dijo a la consejera jurídica que “podía hacer uso del podio, del micrófono y de todo lo que ahí había”, desatando las risas de los diputados reunidos en el Salón Aurora Jiménez.

Alcalde precisó que, más allá de la reforma sobre doble nacionalidad, la prioridad legislativa del periodo ordinario del último año de la LXVI Legislatura será el paquete económico 2027.

“El pilar que le da cuerpo a nuestro proyecto, pues es todo lo que tiene que ver con el presupuesto. Entonces así se va a arrancar”, afirmó.

Aseguró que el presupuesto será fundamental para mantener los programas de bienestar y financiar rubros como salud, agua, trenes, energía, pensiones y becas.

Entre los grupos prioritarios, mencionó a adultos mayores, estudiantes y personas con discapacidad.

Alcalde defendió que el proyecto económico permitirá mantener los indicadores favorables que, dijo, registra el país, como máximos históricos en empleo formal y salario promedio, así como estabilidad económica y macroeconómica.

Reformas por el T-MEC y paquete anticorrupción

La agenda también contempla tres reformas vinculadas con compromisos asumidos en el marco del T-MEC.

Entre ellas se encuentran modificaciones a la Ley Federal del Derecho de Autor, el Código Penal Federal y la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, con el objetivo de establecer mayores responsabilidades para plataformas digitales en materia de piratería y protección de derechos de autor y propiedad industrial, precisó la también expresidenta nacional de Morena.

Puso como ejemplo a plataformas de comercio electrónico, como Mercado Libre, para explicar que las empresas deberán asumir una responsabilidad más activa cuando en sus servicios se detecte la comercialización de productos pirata.

La propuesta, dijo, busca dejar atrás el argumento de que la plataforma únicamente conecta al vendedor con el comprador y que, por tanto, el problema no es de su competencia.

También se prevé una reforma a la Ley de Inversión Extranjera para establecer mecanismos de revisión de inversiones provenientes de otros países en sectores considerados estratégicos.

El esquema contemplaría la participación coordinada de instituciones vinculadas con seguridad nacional, fiscalías y la Secretaría de Seguridad, además de la Secretaría de Economía.

Al reconocer la “responsabilidad” que tienen los morenistas en San Lázaro, la consejera jurídica destacó que durante la actual Legislatura se han aprobado 27 reformas constitucionales y 76 reformas legales.