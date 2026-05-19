Otro revés al CJNG en Baja California, cae José Paulino líder operativo en Tijuana

La captura de José Paulino “N”, identificado por autoridades federales como presunto líder operativo de las Fuerzas Especiales del Kateo (FEK), brazo armado del Cártel Jalisco Nueva Generación en Baja California, representa uno de los golpes recientes más relevantes contra estructuras criminales vinculadas al trasiego de droga y generación de violencia en la frontera norte.

El detenido, de 29 años, fue arrestado en un operativo desplegado en la colonia Chihuahua, en Tijuana, donde autoridades le aseguraron armas largas, droga, cargadores y una insignia falsa de una corporación de seguridad.

Además, contaba con una orden de aprehensión vigente por homicidio calificado.

La movilización estuvo encabezada por elementos de la Secretaría de Marina, en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de la República, la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional, así como corporaciones estatales y municipales.

De acuerdo con los reportes oficiales, agentes realizaban patrullajes de vigilancia cuando detectaron al sospechoso armado y presuntamente vinculado con un grupo criminal que opera en la región fronteriza.

Tras interceptarlo y efectuar una revisión preventiva, localizaron entre sus pertenencias cuatro armas largas, un arma corta, cargadores, cartuchos útiles, dosis de droga y una insignia apócrifa de una institución de seguridad.

El detenido fue informado de sus derechos y puesto a disposición del Ministerio Público Federal.

Quién es José Paulino “N”

Datos de inteligencia obtenidos por autoridades federales y estatales señalan que José Paulino “N” sería uno de los operadores vinculados al grupo denominado Fuerzas Especiales del Kateo (FEK), identificado como brazo armado del CJNG en Baja California.

Las FEK han sido relacionadas en distintas investigaciones con actividades de sicariato, control territorial, protección de rutas para narcotráfico y enfrentamientos contra células rivales.

La detención ocurre en un momento de alta tensión criminal en Baja California, particularmente en municipios fronterizos donde organizaciones delictivas disputan corredores estratégicos para el tráfico de droga hacia Estados Unidos.

Armas aseguradas en la captura de José Paulino “N”, ligado al CJNG. X

Orden de aprehensión por homicidio

Tras el intercambio de información entre dependencias de seguridad, las autoridades confirmaron que José Paulino “N” contaba con una orden de aprehensión vigente por homicidio calificado.

Aunque no se detalló públicamente el expediente específico, las investigaciones apuntan a su presunta participación en hechos violentos registrados en la entidad.

Las autoridades federales señalaron que la captura forma parte de la estrategia nacional para detener a generadores de violencia y debilitar estructuras criminales con presencia en la frontera norte.

Decomisan armas, droga y una insignia falsa

Durante la operación fueron aseguradas cinco armas de fuego, además de cargadores, cartuchos y sustancias ilícitas.

Uno de los elementos que llamó la atención de las autoridades fue el hallazgo de una insignia falsa de una corporación de seguridad, situación que ya forma parte de las investigaciones ministeriales abiertas tras la captura.

Especialistas en seguridad han advertido que organizaciones criminales suelen utilizar insignias, uniformes o identificaciones falsas para facilitar movimientos, intimidar rivales o evitar revisiones.

La otra captura: “El Checo”, operador regional

La detención de José Paulino “N” ocurre días después del arresto de Sergio “N”, alias “El Checo”, identificado como presunto jefe regional del CJNG en Baja California.

El operativo ocurrió el pasado 13 de mayo tras una persecución de más de 30 kilómetros en la carretera Tecate-Ensenada.

Según la Fiscalía General del Estado de Baja California, “El Checo” intentó escapar disparando contra agentes estatales y arrojando ponchallantas antes de chocar contra un árbol.

Las autoridades le aseguraron dos pistolas, dos fusiles de asalto, cargadores, chalecos tácticos, 210 cartuchos útiles y dosis de metanfetamina.

Las investigaciones estatales ubican a “El Checo” como operador en zonas estratégicas como Cerro Azul y Nueva Colonia Hindú, corredores utilizados para el trasiego de droga.

Reportes de inteligencia lo vinculan con “Los Volteados”, una facción que habría roto vínculos con el Cártel de Sinaloa para colaborar posteriormente con el CJNG.

En distintas regiones de Baja California se han registrado enfrentamientos armados durante los últimos meses derivados de disputas territoriales entre grupos criminales.

Autoridades federales consideran que la entidad continúa siendo uno de los principales puntos estratégicos para el tráfico de droga debido a su conexión fronteriza con California.

Las instituciones involucradas en el operativo reiteraron que mantendrán la coordinación entre fuerzas federales y estatales para combatir a organizaciones criminales y contener los índices de violencia en la región.

La captura de operadores presuntamente ligados al CJNG ocurre en paralelo al reforzamiento de operativos de inteligencia, patrullajes y acciones coordinadas en municipios considerados prioritarios por el Gabinete de Seguridad.

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