ISSSTE impulsa obras para mejorar atención a derechohabientes

Martí Batres Guadarrama, director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), señaló que, con una inversión superior a los 87 millones de pesos, concluyeron cuatro obras de infraestructura en distintas regiones del país en beneficio de los derechohabientes.

Informó que las obras son las Unidades de Medicina Familiar (UMF) “Guelatao”, Oaxaca; “San Buenaventura”, Coahuila; “San Miguel”, Tamaulipas; y la Clínica Hospital (CH) en Uruapan, Michoacán.

“Las cuales cuentan con consultorios de medicina familiar y preventiva, estomatología, área de curaciones, farmacia y archivo, entre otros servicios”.

Durante un enlace a la conferencia presidencial matutina desde el Hospital Regional de Alta Especialidad (HRAE) del ISSSTE en Veracruz, el funcionario añadió que actualmente hay 10 obras más que se desarrollan en diversas entidades.

Hasta el momento suman 437 las camas que han sido instaladas en nueve unidades médicas del país. Especial

Entre los proyectos destacan el Hospital General de Tampico, Tamaulipas, con un avance de 87.2 %; el HRAE de Oaxaca, con 40.7 %; y el Hospital General (HG) de Chetumal, Quintana Roo, que registra 42 %.

Con 26.8 % de avance está la Clínica de Medicina Familiar (CMF) “Naucalpan” y la UMF “Tapanatepec”, Oaxaca, con 88.5 %.

Cabe señalar que en Veracruz, el director general del ISSSTE entregó 31 nuevas camas eléctricas hospitalarias al HRAE de dicha entidad, como parte de la distribución nacional de 2 mil 275 nuevas camas.

Por lo anterior, hasta el momento suman 437 las camas que han sido instaladas en nueve unidades médicas del país.