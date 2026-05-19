Organizaciones contra la trata lanzan campaña "It’s a Penalty" ante la Copa de Futbol

Organizaciones de la sociedad civil, junto a los sectores público y privado, unieron fuerzas para lanzar la campaña “It’s a Penalty” en México, Estados Unidos y Canadá, con el objetivo de prevenir la trata de personas, el abuso y la explotación antes, durante y después de la Copa de Futbol. La iniciativa de prevención, que cuenta con el futbolista español César Azpilicueta y el ex seleccionado nacional Oribe Peralta como embajadores, tiene el potencial de impactar a 180 millones de personas.

Las organizaciones enfatizaron la urgencia de la acción, pues aseguraron que los eventos deportivos masivos son utilizados por tratantes para captar víctimas. Paola Tolsá y Daniela Tapia de Fundación Libera México señalaron que México es un destino de turismo sexual infantil y que la trata está inmersa en ese delito.

De acuerdo con las organizaciones que luchan contra este delito, a nivel mundial, se estima que 50 millones de personas son víctimas de trata mediante la explotación sexual y laboral, el reclutamiento forzado y la mendicidad obligada. París Lezama, director operativo de El Pozo de Vida, señaló que por cada víctima que se rescata, hay 20 que no, lo que implica que alrededor de 23 mil personas han sido víctimas de trata. Además, Gabriela González del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México destacó que siete de cada 10 víctimas de trata son mujeres.

La campaña, mencionaron, es fruto de una alianza que incluye a Fundación Libera México, El Pozo de Vida, Anthus, el Consejo Ciudadano, Ágape, y Fin de la Esclavitud, entre otras. Mateo Reyes Arellano

La campaña, mencionaron, es fruto de una alianza que incluye a Fundación Libera México, El Pozo de Vida, Anthus, el Consejo Ciudadano, Ágape, y Fin de la Esclavitud, entre otras. Esta colaboración se extiende al sector empresarial quienes se encargarán de la difusión de contenidos en sus espacios así como en todos los aeropuertos de México.

Diana Flores, presidenta de Fin de la Esclavitud A.C., resaltó que la organización dedicó un año y ocho meses a gestionar e investigar los mensajes de la campaña, buscando replicar el éxito de sus 23 iniciativas previas en Olimpiadas, Super Bowl y Mundiales. Estas campañas han logrado el rescate de 101 niños, niñas o adolescentes con ficha de desaparición.

La campaña, puntualizaron, busca sensibilizar a posibles clientes, a quienes podrían ser testigos y realizar una denuncia, y también a las víctimas para que busquen ayuda. Verónica Flores, fundadora de Ágape, insistió en que la campaña debe incomodar al consumidor potencial para que no se incurra en el delito.

Mariana Wenzel, directora general de Anthus, destacó que las campañas son validadas por sobrevivientes, ya que ellas son las expertas en el tema y sus experiencias ayudan a dar sentido a su sufrimiento.

Las organizaciones coincidieron en que la unión de la sociedad civil en este tema no tiene precedente, con el objetivo principal de romper la indiferencia y erradicar la esclavitud moderna, garantizando que "ninguna persona sea tratada como mercancía".

fdm